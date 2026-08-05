مركز العلاج الشعاعي في حماة يقدم خدمات تخصصية مجانية لعلاج الأورام

حماة-سانا

يقدم مركز العلاج الشعاعي الذي افتتحته وزارة الصحة بالتعاون مع جمعية أعمال البر وبدعم من الجمعية الطبية السورية الأمريكية “سامز” مطلع الشهر الحالي في مدينة حماة، خدمات صحية تخصصية مجانية بشكل كامل، ولا سيما في مجال علاج الأورام.

ويعد المركز الأول نوعه للعلاج الشعاعي في المنطقتين الوسطى والشمالية، ويأتي افتتاحه ضمن خطة وزارة الصحة لتطوير الخدمات الصحية التخصصية، وتحسين خدمات علاج الأورام، وتخفيف معاناة المرضى عبر تقليص الحاجة إلى السفر خارج المحافظة.

وأوضحت الدكتورة ظبية نابلسي طبيبة المعالجة الكيميائية للأورام في المركز في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن المركز الشعاعي هو الأول من نوعه في المنطقتين الوسطى والشمالية التي يقطنها نحو 6 ملايين شخص.

وأشارت نابلسي إلى أن الخدمات الطبية التي يقدمها المركز حالياً هي المعالجة الشعاعية لمرضى الأورام الذين يتم تحويلهم من أطبائهم الأساسيين خارجياً، حيث يتم استقبال المريض وتأكيد استطباب العلاج الشعاعي عنده عن طريق لجنة مؤلفة من عدة أطباء داخل سوريا وخارجها، ومن ثم فرز المرضى حسب حالتهم المرضية.

وأكدت أن هدف المركز معالجة المرضى وتخفيف معاناتهم الجسدية والنفسية وأعباء السفر عنهم.

بدوره، أوضح الفيزيائي الطبي محمد العقلات في تصريح مماثل، أن المركز يقدم خدمات العلاج الشعاعي وفق أحدث التقنيات المعتمدة، حيث يوجد لدى المركز قسم معالجة شعاعية لديه مسرع خطي يزود بطاقات عالية من الفوتونات والالكترونات ويستخدم العلاجات السطحية والعميقة، مشيراً إلى أن الجهاز مزود بتقنيات حديثة جداً.

يشار إلى أن مركز العلاج الشعاعي في مدينة حماة يضاف إلى 4 مراكز أخرى في دمشق واللاذقية غير أنه الأحدث من حيث تقنيات علاجه والأجهزة الطبية المتوفرة فيه.