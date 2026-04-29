السورية للبريد تحدد دواماً إضافياً في عدد من المكاتب خلال عطلة نهاية الأسبوع

دمشق-سانا

حددت المؤسسة السورية للبريد مواعيد دوام إضافية في عدد من المكاتب البريدية خلال أيام الخميس والجمعة والسبت، وذلك في إطار حرصها على ضمان استمرارية تقديم الخدمات وتخفيف الازدحام على المواطنين.

وأوضحت المؤسسة، في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الأربعاء، أن برنامج الدوام الإضافي يشمل عدداً من المكاتب في محافظات دمشق وريفها وحماة، وفق الآتي:

📍 دمشق
يوم الخميس:
الصالة المركزية في الحجاز
من 8:30 إلى 6:00
والمكتب البريدي التالي:
الزاهرة
⏰ من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً

يوم الجمعة:
الصالة المركزية في الحجاز
⏰ من الساعة 9:00 صباحاً حتى 3:00 عصراً

يوم السبت:
الصالة المركزية في الحجاز
⏰ من الساعة 8:30 صباحاً حتى 6:00 مساءً
والمكاتب البريدية التالية:
الزاهرة – ابن خلدون
⏰ من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً

📍 ريف دمشق
يوم الخميس:
الصالة الرئيسية في المديرية – ضاحية الشام
⏰ من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً

يوم السبت:
الصالة الرئيسية في المديرية – ضاحية الشام، والمكاتب البريدية التالية: المليحة – عرطوز.
⏰ من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً.

📍 حماة
يوم الخميس:
المكاتب البريدية التالية: نهر البارد – تلدرة
⏰ من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً.

يوم السبت:
المكتب البريدي التالي: مصياف
⏰ من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً.

وأشارت المؤسسة أنه لا يوجد دوام إضافي في باقي المحافظات، مؤكدة استمرارها في تقديم خدماتها بما يلبي احتياجات المواطنين.

وأصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية أمس الثلاثاء، بلاغاً يقضي بتعطيل الجهات العامة يومي الخميس الـ 30 من نيسان، والجمعة الـ 1 من أيار 2026، بمناسبة عيد العمال.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك