قوات الاحتلال تعتقل شخصاً خلال توغلها بريف القنيطرة الجنوبي

القنيطرة-سانا
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، شخصاً في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي وذلك خلال توغلها بالقرية.
وأوضح مراسل سانا أن قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من ثلاث آليات، توغلت غرب القرية، وقامت باعتقال شخص منها بعد تفتيش منزله، ثم انسحبت باتجاه مزرعة أبو مذارة.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر توغلاته المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وتنفيذ اعتداءات بالقذائف.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة وملغاة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.