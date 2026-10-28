قوات الاحتلال تعتقل شخصاً خلال توغلها بريف القنيطرة الجنوبي

‏القنيطرة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، شخصاً في قرية صيدا ‏الجولان بريف القنيطرة الجنوبي وذلك خلال توغلها بالقرية.‏

وأوضح مراسل سانا أن قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من ثلاث ‏آليات، توغلت غرب القرية‏، وقامت باعتقال شخص منها ‏بعد تفتيش منزله، ‏ثم انسحبت باتجاه مزرعة أبو مذارة.‏

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر ‌‌‏‌‏‌‏‌‏توغلاته ‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏المتكررة في ‌‏الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، ‌‌‏‌‏‌‏‌‏وتجريف الأراضي، ‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏وتنفيذ اعتداءات ‌‏بالقذائف.‏

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً ‌‌‏أن جميع ‌‏‌‏‌‏الإجراءات ‏التي يتخذها باطلة وملغاة ولا يترتب عليها أي أثر ‌‌‏قانوني وفقاً للقانون الدولي، ‌‏‌‏‌‏كما تدعو ‏المجتمع الدولي إلى الاضطلاع ‌‌‏بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل ‏من ‌‏‌‏الجنوب ‏السوري.‏