الخدمات الفنية بحمص تنجز تأهيل طريق حسياء–جندر وتحسّن الوصول إلى المناطق الزراعية

حمص-سانا

أنهت مديرية الخدمات الفنية في حمص، تنفيذ المرحلة النهائية من مشروع تأهيل طريق حسياء–جندر في ريف المحافظة الجنوبي، بطول 1300 متر وبتكلفة بلغت 975 مليون ليرة، ضمن جهود تحسين شبكة الطرق وخدمة المناطق الزراعية.

وشملت الأعمال، المنفذة بالتعاون مع المجتمع المحلي، فرش الطبقات الحصوية وتنفيذ الخدمات المساندة، فيما تولت المديرية مدّ المجبول الإسفلتي وتسويته ورصّه.

وأوضح مدير الخدمات الفنية المهندس عماد السلومي أن الطريق المنجز على مرحلتين يسهم في تسهيل حركة الأهالي ووصول الفلاحين إلى أراضيهم، مؤكداً أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي في ظل التحديات الخدمية.

وبيّن أن المديرية تواصل تنفيذ مشاريع طرقية أخرى في الريف الجنوبي الغربي، منها طرق قطينة–البويضة الشرقية وربيعة–تل الشور والحميدية–الغسانية.

من جهته، أكد رئيس مجلس بلدة حسياء محمد حوري علي شريف ومختار البلدة جمال الشمسيني أهمية الطريق في ربط بلدتي حسياء وجندر، وتحسين حركة النقل والخدمات.

وكانت المديرية قد أنجزت المرحلة الأولى من المشروع عام 2024 بطول 250 متراً، ليصل الطول الإجمالي للطريق بعد التأهيل إلى 1550 متراً.