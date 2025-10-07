الأوقاف تستكمل اختبارات اختيار مشرفي مجموعات الحج السورية لموسم 1447 هـ

دمشق-سانا

تستكمل مديرية الحج والعمرة في وزارة الأوقاف السورية إجراء الاختبارات الشفهية للمتقدمين لقيادة مجموعات الحج لموسم 1447 هـ – 2026م، وذلك بعد أن اجتازوا بنجاح مرحلة الاختبارات الكتابية المؤتمتة.

وأكد مدير المديرية محمد نور أعرج لمراسل سانا أن أعمال التسجيل تسير وفق خطة زمنية محددة مسبقاً، مشيراً إلى أن الاختبارات الشفهية تشمل الناجحين في المرحلة الكتابية والمعفيين منها وفق القوانين النافذة، وتُجرى حضورياً لرؤساء المجموعات والموجهين الدينيين، وعبر تطبيق (Google Meet) لفئات المعاونين والمنسقين التقنيين، بإشراف لجان مختصة تعمل بكفاءة عالية لضمان سير العملية بانسيابية وتنظيم دقيق.

ولفت إلى أن نتائج الاختبارات الكتابية نُشرت إلكترونياً عبر رابط مخصص، يتيح للمتقدمين معرفة النتيجة وحجز مواعيد المقابلات الشفهية، مشيراً إلى أن العملية تسير وفق آلية دقيقة تضمن الشفافية وسهولة الوصول، على أن تستمر الاختبارات حتى الرابع عشر من تشرين الأول الجاري.

وأشار إلى تشكيل لجان خاصة لاختبارات رؤساء المجموعات، والموجهين والموجهات الدينيات، والمعاونين والمنسقين التقنيين، حيث تعمل كل لجنة وفق معايير محددة لتقييم الكفاءة الإدارية والمقدرة على أداء المهام المطلوبة.

وشدد أعرج على أن النجاح في هذه الاختبارات يُعد مؤشراً على أهلية الإداري للتعاقد بالصفة الإدارية التي تقدم بها، إلا أن مديرية الحج والعمرة غير ملزمة بتأمين عقد عمل لجميع الناجحين.

من جهته، لفت معاون المدير موسى ويس إلى أنه بعد اجتياز المرحلتين الكتابية والشفهية بنجاح، يصبح الإداري معتمداً للعمل ضمن الصفة الإدارية المطلوبة، لتبدأ بعدها مرحلة استلام طلبات تشكيل التكتلات والمجموعات.

وأكد أن هذه الاختبارات تأتي ضمن خطة تطوير الكوادر ورفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج السوريين، مشيراً إلى أن اعتماد الكوادر الإدارية لمجموعات الحج لموسم 1447هـ – 2026 م سيتم بعد اجتياز جميع مراحل التقييم بنجاح.

وأضاف ويس: إنه بعد انتهاء الاختبارات سيتم إعلان النتائج النهائية عبر رابط إلكتروني، ويلي ذلك إصدار قوائم بالإداريين المعتمدين على اختلاف صفاتهم، لتبدأ بعدها مرحلة تشكيل المجموعات والتكتلات وفق الخطة الزمنية المعتمدة.