حملة نظافة في جزيرة أرواد لتعزيز الوعي البيئي والحد من التلوث

طرطوس-سانا‏

نظمت محافظة طرطوس، بالتعاون مع مديريتي البيئة وإدارة النفايات ‏الصلبة وبلديتي أرواد وطرطوس والمجتمع المحلي، اليوم الإثنين، حملة ‏نظافة في جزيرة أرواد، بمشاركة عمال النظافة والأهالي وطلاب المدارس، ‏بهدف الحد من التلوث، وتعزيز الوعي البيئي وثقافة العمل التطوعي، وذلك بمناسبة يوم البيئة العربي ويوم البيئة الوطني.

وأوضح مدير البيئة في طرطوس، محمد صالح، لـ سانا، أن الحملة تهدف ‏إلى تسليط الضوء على أهمية جزيرة أرواد، بوصفها الجزيرة الوحيدة على ‏الساحل السوري ومقصداً سياحياً، مؤكداً أن الحفاظ على نظافتها ومظهرها ‏الجمالي يسهم في صون التراث المحلي، وتعزيز السياحة وترسيخ المسؤولية ‏الجماعية تجاه حماية البيئة الساحلية والبحرية.‏

النفايات البلاستيكية من أبرز مصادر التلوث البحري

وأشار صالح إلى أن النفايات البلاستيكية تُعد من أبرز مصادر الخطر على ‏الشواطئ، لما تسببه من أضرار بالموائل الطبيعية ومواقع تعشيش الكائنات ‏البحرية وتكاثرها، فضلاً عن ابتلاعها من قبل بعض الكائنات الحية، ما قد ‏يؤدي إلى نفوقها، لافتاً إلى أن الملوثات الكيميائية التي تصل إلى البحر تهدد ‏الكائنات الحية وتُخل بالتوازن البيئي.‏

وبيّن صالح أن مشاركة الطلاب والشباب والأهالي إلى جانب الجهات ‏الرسمية تسهم في نشر الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة الشواطئ، وتعزيز ‏المبادرات الفردية والجماعية لحماية البيئة، موضحاً أن متابعة نتائج الحملة ‏ستتم بالتنسيق مع بلدية أرواد ومديرية إدارة النفايات الصلبة، من خلال ‏ترحيل النفايات دورياً، وإجراء زيارات ميدانية لتقييم نظافة الشواطئ، ورصد ‏مواقع التلوث ومعالجتها.‏

توزيع بروشورات توعوية على الأهالي والمدارس

من جهتها، أوضحت رئيسة بلدية أرواد، فاطمة كنفاني، في تصريح مماثل، ‏أن الحملة انطلقت من منطقة النبعة جنوب الجزيرة، وشملت مواقع تصنيع ‏المراكب والكورنيش الجنوبي، وصولاً إلى محيط المدارس.‏

وأضافت كنفاني، أن النفايات جُمعت في أكياس مخصصة، ونُقلت بواسطة ‏عربة البلدية إلى الماعونة البحرية المخصصة لترحيل نفايات الجزيرة إلى ‏طرطوس، ومنها إلى موقع وادي الهدة، وفق الآلية المتبعة كل يومين أو ثلاثة ‏أيام، مشيرة إلى توزيع بروشورات توعوية على الأهالي والمدارس، وتوجيه ‏إنذارات للحفاظ على نظافة المواقع التي شملتها الحملة.‏

وتأتي الحملة ضمن الأنشطة البيئية بمناسبة يوم البيئة العربي في 14 تشرين ‏الأول، ويوم البيئة الوطني في الأول من تشرين الثاني، بهدف الحد من ‏التلوث وتعزيز الوعي البيئي وحماية البيئة البحرية.