وزارة التربية تنظم دورة لتأهيل كوادر الصحة المدرسية في رعاية أطفال طيف التوحد

دمشق-سانا

نظمت مديرية الصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء، دورة تدريبية متخصصة بعنوان “دور كوادر الصحة المدرسية في رعاية أطفال طيف التوحد”، بهدف تطوير مهارات الكوادر الصحية، وتعزيز قدراتها في تقديم الرعاية الصحية والنفسية للأطفال ضمن البيئة المدرسية.

وتركزت محاور الدورة، التي أقيمت في مقر المديرية بدمشق، بمشاركة 37 متدرباً ومتدربة من كوادر الصحة المدرسية، على تعزيز دور العاملين الصحيين في المدارس، بوصفهم حلقة وصل أساسية بين الطالب وأسرته، بما يسهم في متابعة احتياجات الأطفال الصحية والنفسية والتعليمية، وتحقيق بيئة تعليمية أكثر دعماً واحتواء.

وأوضحت مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم ميسون دشاش، أن الدورة تضمنت محاور تتعلق بالتعريف باضطراب طيف التوحد، وخصائصه وأعراضه ومستويات شدته، وأدوات تشخيصه والكشف المبكر عنه، ودور كوادر الصحة المدرسية في متابعة الاحتياجات الصحية الخاصة داخل المدرسة، واستقصاء المشكلات الجسدية والنفسية الشائعة، وأهمية التوثيق والمراقبة الصحية وتحري أسباب التغيب المدرسي.

وتشمل الدورة حسب دشاش محاور تنمية مهارات التواصل والتفاعل الفعال مع الأطفال، والتكيف الحسي، وتهيئة البيئة المدرسية الآمنة والداعمة والصحة النفسية، وآليات التعامل مع التحديات اليومية التي تواجه أطفال طيف التوحد، بما يعزز قدرتهم على الاندماج في البيئة المدرسية، وتحسين فرص تفاعلهم الاجتماعي والتعليمي.

وتأتي هذه الدورة في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لتطوير خدمات الصحة المدرسية، ورفع كفاءة الكوادر المختصة بما يسهم في دعم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتأمين بيئة تعليمية تراعي احتياجاتهم وتدعم اندماجهم في المجتمع المدرسي.