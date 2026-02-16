حفل تكريم لمتفوقي ثانوية الكوم في ريف القنيطرة الشمالي

القنيطرة-سانا

نظمت ثانوية قرية الكوم في ريف القنيطرة الشمالي، اليوم الإثنين، حفل تكريم لعدد من الطلاب المتفوقين، تقديراً لجهودهم وتميزهم خلال العام الدراسي الحالي، بحضور الكادر الإداري والتعليمي، وعددٍ من الأهالي.

وأوضح مدير الثانوية علاء شيحان في تصريح لـ سانا، أن إدارة المدرسة اعتادت على تكريم طلابها بشكل فصلي، لما لذلك من نتائج إيجابية على الطلبة لجهة تحفيزهم على بذل المزيد من الجهود في مسيرتهم التعليمية.

وأضاف: إن تكريم الطالب المتفوق أمام زملائه يسهم في تعزيز روح المنافسة الإيجابية بينهم، ويشجع باقي الطلاب على بذل المزيد من الجهد لتحقيق التفوق.

وعبرت الطالبة المكرمة عائشة عبد المهدي التمر، عن شعورها بالسعادة لهذا التكريم، مشيرةً إلى أن الفضل في تفوقها يعود لدعم عائلتها ولأساتذة وإدارة المدرسة.

ويأتي التكريم، ضمن توجه ثانوية الكوم لتعزيز ثقافة التفوق والتحفيز المستمر للطلبة، وخلق بيئة تعليمية تشجع على المنافسة الإيجابية ورفع المستوى الدراسي.

