بعثة «سامز 16» تجري عمليات قلبية مجانية في اللاذقية

اللاذقية-سانا



أجرى أطباء بعثة «لنتعافى معاً – سامز 16»، في يومها الثاني عشر عمليات قلبية مجانية في مستشفى اللاذقية لأمراض وجراحة القلب، بالتوازي مع محاضرات تخصصية للكوادر الطبية في مستشفى اللاذقية الجامعي، بهدف الجمع بين تقديم العلاج وتبادل الخبرات الطبية.



وتتواصل أعمال البعثة التي تُعد الأولى للجمعية الطبية السورية الأمريكية (سامز) في محافظة اللاذقية، حتى الخميس المقبل، بعد جولات تحضيرية شملت جبلة والحفة وسلمى، وتنسيق مع مديرية الصحة لتحديد الحالات الأكثر إلحاحاً والعمليات المطلوبة في عدد من مشافي المحافظة، بما يضمن توجيه الخدمات الطبية إلى المرضى الأكثر حاجة.



وأكد طبيب التداخلية القلبية في «سامز»، الدكتور ملهم الديري، في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن الهدف هو تقديم الخدمات الطبية للمرضى الأكثر احتياجاً وإجراء العمليات لهم مجاناً، مبيناً أن اختيار المرضى جرى في المستشفى بشكل مهني ودقيق، وأن أطباء البعثة يجرون العمليات بالتعاون مع أطباء محليين يمتلكون خبرة واسعة.

دعم كامل للمرضى الأكثر حاجة

من جهته، أشار المدير الطبي للمشفى، الدكتور لؤي خليلو، إلى وجود الكثير من الحالات المسجلة التي تنتظر مبادرة مماثلة، ومن بينها مرضى يتكرر دخولهم إلى المشافي ويعجزون عن إجراء العمليات الجراحية بسبب ظروفهم المادية، مبيناً أن الحملة في مستشفى القلب تمتد على مدى ثلاثة أيام، وتشمل عشرة مرضى يومياً، إضافة إلى الحالات الطارئة التي تستدعي تدخلاً مباشراً.



وكان فريق طبي من «سامز» زار في وقت سابق قسم الإسعاف في مستشفى اللاذقية الوطني، وشارك الكوادر في تقييم الحالات الحرجة ووضع خطط علاجية، فضلاً عن مناقشة عدد من الحالات السريرية مع الأطباء بهدف تبادل الخبرات.



وتُعدّ «سامز» من أبرز الجمعيات الطبية السورية في المهجر، وتنفذ بعثات تخصصية دورية تقدم خدمات تشخيصية وعلاجية وجراحية مجانية، إلى جانب برامج تدريبية للكوادر المحلية، في إطار جهودها المستمرة لدعم القطاع الصحي في سوريا.