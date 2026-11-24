دمشق-سانا

أعلنت وزارة الأوقاف استلام نحو 30 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي، مقدّمة ضمن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي لموسم حج عام 1447هـ، تمهيداً لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً في عدد من المحافظات السورية.

وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن اللحوم جُهّزت وعُبّئت على شكل حصص، لتسهيل عمليات توزيعها وإيصالها إلى المستفيدين، وسيتم التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتنظيم عملية التوزيع، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق الأصول المعتمدة.

وكانت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف تسلمت نحو 30 ألف رأس من لحوم الهدي والأضاحي في 14 آذار الماضي، وتم توزيعها من قبل مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في مختلف المحافظات.