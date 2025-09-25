انطلاق معرض “سيريا بيلد” للبناء غداً بدمشق بمشاركة شركات محلية ودولية واسعة

دمشق-سانا

تنطلق يوم غد الجمعة في مدينة المعارض بدمشق فعاليات معرض سوريا الدولي للبناء “سيريا بيلد”، بمشاركة واسعة من شركات محلية ودولية متخصصة في مختلف مجالات البناء، وذلك بإشراف وزارات الاقتصاد والصناعة والأشغال العامة والإسكان، وغرفة تجارة دمشق، على أن يُفتتح رسمياً يوم السبت المقبل.

ويستمر المعرض حتى الثلاثين من الشهر الجاري، ويُفتح يومياً أمام الزوار من الساعة الرابعة عصراً وحتى الحادية عشرة ليلاً، مع توفير خدمة النقل المجاني من دمشق وعدد من المحافظات، عبر باصات تنطلق من ساحة باب توما، والبرامكة، وفندق الشام ابتداءً من الرابعة عصراً.

مديرة العلاقات العامة في شركة “إلفا” لتنظيم المعارض والمؤتمرات، براء الأيوبي، أوضحت في تصريح لـ سانا أن المعرض يشكّل منصة متخصصة لعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في قطاع البناء والإكساء والمعدات، مشيرة إلى أن المعرض يضم أجنحة مخصصة لمئات الوكالات العالمية، ويستقطب شركات من مختلف المحافظات السورية ومن دول عدة، ضمن مساحات عرض داخلية وخارجية مجهزة ومكيّفة.

