الشبكة السورية لحقوق الإنسان تدين مقتل مدني برصاص ‏الاحتلال الإسرائيلي في درعا

‏ ‏دمشق-سانا



أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل مدني من أبناء قرية ‏جملة في ريف درعا الغربي برصاص قوات الاحتلال ‌‏الإسرائيلي، خلال توغلها في القرية يوم الخميس الماضي.‏

إجراء تحقيق مستقل بالحادثة

وأكدت الشبكة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الأحد، أن ‏المعلومات التي وثقتها بشأن الحادثة تثير مخاوف جدية من ‏وقوع ‏انتهاك للحق في الحياة، وتستوجب إجراء تحقيق مستقل وفعال ‏لتحديد ظروف استخدام القوة المميتة ومدى ‏مشروعيتها، وضمان ‏مساءلة المسؤولين عن أي انتهاكات يثبت ارتكابها.‏

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وقالت الشبكة: “إنه بحسب المعلومات الأولية التي جمعتها ‏استناداً إلى مصادر متعددة، من بينها مصادر محلية موثوقة ‌‏ومواد متاحة من مصادر مفتوحة، توغلت القوات الإسرائيلية ‏برياً برفقة 12 سيارة عسكرية في قرية جملة بريف درعا ‌‏الغربي، فجر الخميس الماضي، وانتشرت في القرية، وخاصة في ‏الحي الشرقي”.‏

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وأوضحت الشبكة أنه “خلال عملية التوغل، تعرض المدني معاذ سلامة البعير وهو من ذوي الإعاقة، لإطلاق نار من عناصر ‏القوات الإسرائيلية، ما أدى إلى مقتله”، مشيرةً إلى أن ‏الإفادات ‏المحلية تؤكد أنه كان موجوداً في أحد شوارع القرية عندما وجه ‏إليه الجنود الإسرائيليون أوامر بالتوقف أو ‏العودة، لكنه لم ‏يستجب لهم، لكونه مصاباً بمتلازمة داون.‏



وبيّنت الشبكة أنه وفق المعلومات التي وثقتها، كان المدني ‏البعير أعزلاً، لافتةً إلى أن مقتله يثير ‏مؤشرات جدية على ‌‏احتمال وقوع حرمان تعسفي من الحق في ‏الحياة، وفق ميثاق ‏الأمم المتحدة، مؤكدةً أن نشر قناصة على أسطح ‏منازل ‏سكنية ‏داخل قرية مأهولة يثير مخاوف قانونية تتعلق بسلامة ‏المدنيين ‏والأعيان المدنية، ومدى الالتزام باتخاذ ‏الاحتياطات ‏الممكنة ‏لحمايتهم من أخطار العمليات العسكرية.‏



وأوضحت الشبكة أن هذا التطور باستخدام القناصة يثير مخاوف ‏إضافية بشأن سلامة السكان المدنيين، ولا سيما في ظل ‏المخاطر ‏التي قد تنشأ عن استخدام المباني السكنية لأغراض عسكرية، ‏وما قد يترتب عليه من تعريض سكان تلك ‏المباني والمنازل ‏المجاورة للخطر.‏



كما أدانت الشبكة استمرار التوغلات العسكرية الإسرائيلية داخل ‏الأراضي السورية، وحذرت من المخاطر الإضافية ‏الناجمة ‏عن ‏نشر قناصة على أسطح منازل سكنية خلال عملية التوغل ذاتها، ‏وهو تطور جديد يرصد لأول مرة ضمن ‏نمط العمليات ‏التي ‏رصدتها الشبكة منذ سقوط النظام البائد في الـ 8 من كانون الأول عام 2024.‏‏ ‏

احتياطات لحماية المدنيين ‏

أكدت الشبكة أن تنفيذ العمليات العسكرية داخل مناطق مأهولة ‏بالسكان يفرض التزاماً باتخاذ الاحتياطات الممكنة ‏لحماية ‏المدنيين والأعيان المدنية، وتجنب تعريضهم لمخاطر يمكن ‏تفاديها، كما يتعين على القوات العسكرية، بالقدر ‏الممكن عملياً، ‏تجنب إقامة مواقع وأهداف عسكرية داخل المناطق المكتظة ‏بالسكان أو بالقرب منها.‏

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وحذرت الشبكة من أن استمرار توغل القوات الإسرائيلية داخل ‏الأحياء السكنية في القرى والبلدات، وما يرافقه من ‏تفتيش ‏للمنازل وإقامة نقاط عسكرية مؤقتة ونشر عناصر مسلحة فوق ‏المباني، يزيد من المخاطر التي يتعرض لها ‏السكان المدنيون، ‏ويقوض شعورهم بالأمان واستقرارهم في مناطقهم.‏

سيادة الدول وسلامة أراضيها

أكدت الشبكة أن تنفيذ عمليات عسكرية داخل أراضي دولة أخرى دون موافقتها، وخارج الحالات التي يجيزها القانون ‏الدولي، يتعارض مع مبدأ احترام سيادة الدول وسلامة ‏أراضيها ‏وحظر استخدام القوة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، ‏مشددةً على ضرورة احترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، ‏والالتزامات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات ‌‏الصلة، الذي أكد وجوب احترام أحكام الاتفاق، وعدم جواز ‏ممارسة أي نشاط عسكري داخل منطقة الفصل.‏

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‏وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك ‏لعام 1974 عبر ‏توغلاتها المتكررة في الجنوب ‏السوري، ‏ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف ‏الأراضي، وتنفيذ ‏اعتداءات بالقذائف وغيرها.‏



وتطالب سوريا بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، وتؤكد ‌‏أن جميع ‏الإجراءات ‌‏‌‏التي يتخذها باطلة وملغاة وفقاً ‏للقانون ‏الدولي، كما تدعو ‏المجتمع ‏الدولي إلى تحمل ‌‏مسؤولياته ووضع ‏حد ‏لهذه الانتهاكات، ‌‏وإلزام الاحتلال ‏الإسرائيلي ‏بالامتثال ‏للقانون ‌‏‌‏الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات ‌‏الصلة، ما ‏يسهم في ‏تجنيب ‏المنطقة مزيداً من ‌‏التوتر، وتهيئة ‏الظروف اللازمة ‌‏‌‏لتحقيق ‏الأمن ‏والاستقرار المستدامين.‏

