‏ ‏دمشق-سانا‏

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أكد مشاركون في مهرجان التسوق “صُنع في سوريا – أفراح النصر”، المقام في صالة الجلاء الرياضية بمنطقة المزة في ‏دمشق، أهمية المعارض والمهرجانات التسويقية في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز حضور المنتجات السورية في الأسواق ‏المحلية، لأنها تتيح للشركات التعريف بمنتجاتها وتسويقها، وتقديمها للمستهلكين بأسعار مخفضة وعروض تنافسية.‏‏ ‏



وأوضح أحمد غازي، ممثل إحدى الشركات الصناعية المشاركة، لـ سانا، أن شركته تقدم حسومات كبيرة على منتجاتها ‏بمناسبة ذكرى التحرير، مبيّناً أن الشركات المشاركة تطرح منتجاتها بأسعار التكلفة، وأحياناً بأقل من أسعار الجملة، بهدف ‏إتاحتها للمستهلكين بأسعار مناسبة. ‏

ولفت غازي إلى أن هذه المشاركة تسهم في الحد من تأثير ارتفاع الأسعار على المواطنين، وتأتي تعبيراً عن فرحة الشركات ‏بذكرى التحرير، ومساهمة منها في دعم المستهلك.‏

‏ تعزيز التواصل بين المنتج والمستهلك

من جهته، قال ماهر أبو آذان: إن شركته تهدف من مشاركتها إلى تقديم منتجاتها بأسعار مخفضة، مع عروض تتضمن هدايا ‏مع بعض المنتجات، معرباً عن أمله في أن يلمس الزوار الفرق بين أسعار المعرض والأسعار المتداولة في الأسواق.‏



‏ ‏وأشار أبو آذان إلى أن المعارض تشكّل حلقة وصل مباشرة بين المنتج والمستهلك، وتتيح للشركات بيع منتجاتها للمواطنين ‏مباشرة، كما تعرّف الزوار بتطور الصناعة السورية وتنوع منتجاتها وظهور شركات جديدة في السوق، مؤكداً أن الصناعة ‏الوطنية باتت توفر تشكيلة واسعة تلبي احتياجات المستهلكين من حيث الجودة وتنوع الخيارات والأسعار التنافسية.

‏منتجات متنوعة وعروض للأسرة

بدوره، أوضح نذير توتونجي أن مشاركة شركته تأتي في إطار دعم المستهلكين وتخفيف أعبائهم المعيشية، من خلال ‏عروض وحسومات متنوعة، مشيراً إلى أن المهرجان يضم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية والنسيجية والكيميائية التي ‏تلبي احتياجات مختلف أفراد الأسرة، إلى جانب عروض ترويجية وهدايا ومفاجآت‏ للزوار.‏

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وكانت فعاليات المهرجان انطلقت ‏في الـ 22 من تشرين الثاني الجاري بمشاركة 75 شركة صناعية، ضمن مبادرة “قطاف ‌‏2026” التي أطلقتها غرفة صناعة دمشق وريفها احتفالاً بالذكرى الثانية للتحرير، بهدف دعم المنتج الوطني وتعزيز ‏تسويقه وتوفير السلع المحلية للمستهلكين بأسعار مخفضة.‏



