دمشق-سانا
أكد مشاركون في مهرجان التسوق “صُنع في سوريا – أفراح النصر”، المقام في صالة الجلاء الرياضية بمنطقة المزة في دمشق، أهمية المعارض والمهرجانات التسويقية في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز حضور المنتجات السورية في الأسواق المحلية، لأنها تتيح للشركات التعريف بمنتجاتها وتسويقها، وتقديمها للمستهلكين بأسعار مخفضة وعروض تنافسية.
وأوضح أحمد غازي، ممثل إحدى الشركات الصناعية المشاركة، لـ سانا، أن شركته تقدم حسومات كبيرة على منتجاتها بمناسبة ذكرى التحرير، مبيّناً أن الشركات المشاركة تطرح منتجاتها بأسعار التكلفة، وأحياناً بأقل من أسعار الجملة، بهدف إتاحتها للمستهلكين بأسعار مناسبة.
ولفت غازي إلى أن هذه المشاركة تسهم في الحد من تأثير ارتفاع الأسعار على المواطنين، وتأتي تعبيراً عن فرحة الشركات بذكرى التحرير، ومساهمة منها في دعم المستهلك.
تعزيز التواصل بين المنتج والمستهلك
من جهته، قال ماهر أبو آذان: إن شركته تهدف من مشاركتها إلى تقديم منتجاتها بأسعار مخفضة، مع عروض تتضمن هدايا مع بعض المنتجات، معرباً عن أمله في أن يلمس الزوار الفرق بين أسعار المعرض والأسعار المتداولة في الأسواق.
وأشار أبو آذان إلى أن المعارض تشكّل حلقة وصل مباشرة بين المنتج والمستهلك، وتتيح للشركات بيع منتجاتها للمواطنين مباشرة، كما تعرّف الزوار بتطور الصناعة السورية وتنوع منتجاتها وظهور شركات جديدة في السوق، مؤكداً أن الصناعة الوطنية باتت توفر تشكيلة واسعة تلبي احتياجات المستهلكين من حيث الجودة وتنوع الخيارات والأسعار التنافسية.
منتجات متنوعة وعروض للأسرة
بدوره، أوضح نذير توتونجي أن مشاركة شركته تأتي في إطار دعم المستهلكين وتخفيف أعبائهم المعيشية، من خلال عروض وحسومات متنوعة، مشيراً إلى أن المهرجان يضم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية والنسيجية والكيميائية التي تلبي احتياجات مختلف أفراد الأسرة، إلى جانب عروض ترويجية وهدايا ومفاجآت للزوار.
وكانت فعاليات المهرجان انطلقت في الـ 22 من تشرين الثاني الجاري بمشاركة 75 شركة صناعية، ضمن مبادرة “قطاف 2026” التي أطلقتها غرفة صناعة دمشق وريفها احتفالاً بالذكرى الثانية للتحرير، بهدف دعم المنتج الوطني وتعزيز تسويقه وتوفير السلع المحلية للمستهلكين بأسعار مخفضة.