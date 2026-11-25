أوقاف حماة تبحث آليات تطبيق ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي
وزارة الأوقاف تستلم 30 ألف ذبيحة من مشروع الهدي والأضاحي السعودي
إطلاق أعمال إعادة تأهيل مشفى معرة النعمان الوطني لخدمة نحو 800 ألف نسمة
وضع حجر الأساس لمشفى سنجار المحيطي بريف إدلب بسعة 60 سريراً
المحاميد: مشاركة سوريا باجتماع اتحاد وكالات الأنباء العربية بعد 13 عاماً تعزز التعاون الإعلامي
افتتاح دائرة الشؤون المدنية في مدينة البصيرة بدير الزور
اللغة الكردية في مدارس دمشق.. خطوة لتعزيز التنوع الثقافي والتواصل المجتمعي
تكريم 42 منشأة صناعية وغذائية في طرطوس لالتزامها بمعايير السلامة
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