إدلب-سانا

وقّعت وزارة الصحة والصندوق السيادي السوري اليوم الثلاثاء اتفاقيةً مع شركة “راديان” السعودية، لإعادة تأهيل وتطوير مشفى معرة النعمان الوطني في ريف إدلب الجنوبي، بحضور وزير الصحة مصعب العلي ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن، وذلك بهدف تجهيز المشفى بأحدث المعدات الطبية، وإعادة تشغيل جميع أقسامه وفق معايير الجودة والاعتماد الدولي، بما يخدم نحو 800 ألف نسمة.

وأوضح الوزير العلي في تصريحٍ لـ سانا، أن الاتفاقية تأتي بتمويلٍ حكومي وبإشرافٍ من وزارة الصحة، وجرى تحديد مدة العقد بسنتين، لإعادة تأهيل كامل مشفى معرة النعمان بجميع أقسامه وفق أعلى المعايير، وتزويده بأحدث الأجهزة.

وبيّن الوزير العلي أن الوزارة تعاونت مع منظمة “هاند إن هاند” لإعادة تأهيل قسم العيادات، تمهيداً لتقديم خدمات صحية جزئية لأهالي المنطقة، بالتوازي مع استكمال أعمال التأهيل الشامل، مشيراً إلى أن هذه المنظمة كانت بدأت بأعمال التأهيل لتقديم خدماتٍ إسعافية ريثما يتم التأهيل الكامل.

وأكد الوزير العلي أنه سيتم بذل كل الجهود وتأمين كل الاحتياجات اللازمة لتسريع إنجاز الأعمال قبل المدة المحددة، كما سيتم وضع كل مرحلة من مراحل المشروع بالخدمة عند الانتهاء منها، خدمةً لأهالي المنطقة، بما يُسهم في استعادة الخدمات الصحية وتعزيز وصول المواطنين إلى الرعاية الطبية المتكاملة.

ونوه الوزير العلي بجهود الصندوق السيادي التي قام بها حتى الوصول إلى هذه المرحلة، وكذلك بدور وزارة المالية التي أمنت التمويل الحكومي، مشدداً على مواصلة العمل ليحصل كل مواطنٍ على حقه الأساسي في الرعاية الصحية، وعلى خدمات رعاية صحية ذات جودةٍ عالية وبكرامة.

وأشار الوزير العلي إلى أن أعمال التأهيل تأتي ضمن خطة وزارة الصحة لإعادة تأهيل المنشآت الصحية، وتوسيع نطاق الخدمات الطبية، بما يضمن وصول المواطنين إلى الرعاية الصحية اللازمة.

تعزيز الاستقرار وتخفيف معاناة الأهالي

من جهته، أشار محافظ إدلب في تصريحٍ مماثل إلى أن مشفى معرة النعمان الوطني الذي تعرّض لقصفٍ شديد من النظام البائد، يشهد اليوم إطلاق أعمال ترميمه وتجهيزه بشكلٍ كامل، لتقديم خدماتٍ طبية لكل أهالي المنطقة.

ولفت عبد الرحمن إلى تجهيز الطابق الأول والعيادات الخارجية خلال الفترة الماضية، إذ تم تفعيلها بشكلٍ جزئي لتقديم الخدمات الإسعافية، مؤكداً أن الأعمال لن تتوقف حتى تجهيز كامل المشفى الذي من شأنه تعزيز الاستقرار، والإسهام بتسريع عودة من تبقى من أهالي المخيمات، وسط استمرار العمل على تقديم الخدمات كافة للأهالي.

واستعرض عبد الرحمن الواقع الصحي في أرياف إدلب، مبيناً أنه جرى افتتاح 25 مركزاً طبياً في أرياف المحافظة لكنها لا تفي بالغرض، وتواجه تحدياتٍ عدة أبرزها نقص الكوادر الطبية، إلا أنها تساعد على الاستقرار، وتخفف من معاناة الأهالي في التنقل والسفر لتلقي العلاج والخدمات الطبية، كون أقرب مشفى يبعد ما لا يقل عن 30 كم في إدلب أو أريحا.

240 سريراً بمساحة طابقية 16 ألف متر مربع

بدوره، بيّن مدير صحة إدلب الدكتور سالم عبدان، أن المشروع سيكون على مدى 24 شهراً، وسيتم التسليم تباعاً إلى مديرية الصحة لتفعيل الأجزاء التي يتم الانتهاء من عملها، مشيراً إلى أن المشفى يتسع إلى 240 سريراً، والمساحة الطابقية له تبلغ 16 ألف متر مربع، وسيقدم خدماته لنحو 800 ألف نسمة في منطقة معرة النعمان، وحوالي 100 قرية في محيطها.

ولفت عبدان إلى أن إعادة تأهيل المشفى وتجهيزه، ستتم وفق معايير اللجنة الدولية المشتركة (JCI) المعنية باعتماد مؤسسات الرعاية الصحية وجودة خدماتها، مؤكداً أن المشفى سيضم عقب استكمال أعمال تأهيله مختلف التخصصات الطبية.

يُشار إلى أن مراسم التوقيع جرت بحضور وفودٍ من كل من: وزارة الصحة ومحافظة إدلب، والصندوق السيادي ومديرية صحة إدلب.

ويأتي ذلك ضمن الجهود الحكومية لإعادة إعمار البنى التحتية الصحية وتوفير خدمات طبية متكاملة وذات جودة عالية، وتعزيز استقرار الأهالي وتشجيعهم على العودة لمناطقهم، عبر توفير الرعاية الصحية الأساسية، إذ كانت شهدت الفترة الماضية إعادة تأهيل المراكز الطبية في عددٍ من مناطق إدلب ومنها معرة النعمان، حيث تم افتتاح مركز غسيل الكلى، وإطلاق حزمة خدماتٍ طبية جديدة في مركز معرة النعمان الصحي تلبيةً لاحتياجات المرضى، وللنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويُعد مشفى معرة النعمان الوطني من أهم المشافي في ريف إدلب الجنوبي، وكان تعرض خلال السنوات الماضية لقصفٍ شديد من النظام البائد أخرجه عن الخدمة بشكلٍ كامل.