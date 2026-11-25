دير الزور-سانا‏

افتتحت الإدارة العامة للشؤون المدنية في محافظة دير الزور، اليوم الثلاثاء، دائرة ‏الشؤون المدنية في مدينة البصيرة بريف المحافظة الشرقي، بعد نحو 15 عاماً من ‏إغلاقها، بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات والوثائق الثبوتية، وتخفيف ‏أعباء التنقل إلى مدينة دير الزور.‏

وأوضح مدير عام الشؤون المدنية في دير الزور عبدالله محمد الحميد في تصريح ‏لمراسل سانا، أنه من المتوقع أن تستقبل دائرة الشؤون المدنية في البصيرة نحو 500 ‏مراجع يومياً، بعد أن كان الأهالي يضطرون إلى قطع مسافة تقارب 50 كيلومتراً ‏للوصول إلى مدينة دير الزور لاستخراج وثائقهم الثبوتية.‏

ولفت الحميد إلى أن الدائرة تقدم خدماتها لأهالي المدينة والقرى المحيطة بها، بما ‏يشمل تسجيل واقعات الولادة والوفاة والزواج والطلاق، ضمن منظومة عمل ‏إلكترونية حديثة، وصالة مجهزة ومكيفة لتسهيل استقبال المراجعين وإنجاز معاملاتهم.‏

وأكد أنه يتم العمل على التنسيق مع الدوائر الأخرى كالصحة والعدلية لترتيب العمل ‏في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنه سيتم أيضاً افتتاح دائرة للشؤون المدنية في ناحية ‏هجين.‏

من حهته لفت حسن الصالح من أهالي مدينة البصيرة، إلى الجهود المبذولة من قبل ‏الحكومة لتخفيف المعاناة عن الأهالي، بافتتاح دائرة الشؤون المدنية في البصيرة ‏لناحية الجهد والوقت والتكلفة عند حاجتهم لإخراج أي ورقة سجل مدني من المدينة، ‏معرباً عن أمله بأن يتم توسعة كافة الخدمات وتأهيل كامل البنية التحتية في البصيرة.‏

من جانبه أشار إبراهيم خليل العبد من ناحية ذيبان، إلى أن افتتاح الدائرة هو خدمة ‏للمواطنين في الناحية، ما يخفف المعاناة عن المواطنين وكبار السن الذين يتكلفون ‏بالذهاب إلى مسافات بعيدة لاستخراج سجل مدني، معرباً عن أمله بأن تتلو هذه ‏الخطوة خطوات أخرى بتفعيل كل المراكز في ريف دير الزور الشرقي.‏

وكانت الإدارة العامة للشؤون المدنية في دير الزور افتتحت أمس، دائرة ‏جديدة ‏للأحوال المدنية في ناحية الكسرة بالريف ‏الغربي، مجهَّزة بـ 10 نوافذ إلكترونية ‏وصالات حديثة، ‏لتخديم نحو 300 ألف مواطن واختصار عناء التنقل إلى ‏المدينة.‏