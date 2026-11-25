دير الزور-سانا
افتتحت الإدارة العامة للشؤون المدنية في محافظة دير الزور، اليوم الثلاثاء، دائرة الشؤون المدنية في مدينة البصيرة بريف المحافظة الشرقي، بعد نحو 15 عاماً من إغلاقها، بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات والوثائق الثبوتية، وتخفيف أعباء التنقل إلى مدينة دير الزور.
وأوضح مدير عام الشؤون المدنية في دير الزور عبدالله محمد الحميد في تصريح لمراسل سانا، أنه من المتوقع أن تستقبل دائرة الشؤون المدنية في البصيرة نحو 500 مراجع يومياً، بعد أن كان الأهالي يضطرون إلى قطع مسافة تقارب 50 كيلومتراً للوصول إلى مدينة دير الزور لاستخراج وثائقهم الثبوتية.
ولفت الحميد إلى أن الدائرة تقدم خدماتها لأهالي المدينة والقرى المحيطة بها، بما يشمل تسجيل واقعات الولادة والوفاة والزواج والطلاق، ضمن منظومة عمل إلكترونية حديثة، وصالة مجهزة ومكيفة لتسهيل استقبال المراجعين وإنجاز معاملاتهم.
وأكد أنه يتم العمل على التنسيق مع الدوائر الأخرى كالصحة والعدلية لترتيب العمل في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنه سيتم أيضاً افتتاح دائرة للشؤون المدنية في ناحية هجين.
من حهته لفت حسن الصالح من أهالي مدينة البصيرة، إلى الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتخفيف المعاناة عن الأهالي، بافتتاح دائرة الشؤون المدنية في البصيرة لناحية الجهد والوقت والتكلفة عند حاجتهم لإخراج أي ورقة سجل مدني من المدينة، معرباً عن أمله بأن يتم توسعة كافة الخدمات وتأهيل كامل البنية التحتية في البصيرة.
من جانبه أشار إبراهيم خليل العبد من ناحية ذيبان، إلى أن افتتاح الدائرة هو خدمة للمواطنين في الناحية، ما يخفف المعاناة عن المواطنين وكبار السن الذين يتكلفون بالذهاب إلى مسافات بعيدة لاستخراج سجل مدني، معرباً عن أمله بأن تتلو هذه الخطوة خطوات أخرى بتفعيل كل المراكز في ريف دير الزور الشرقي.
وكانت الإدارة العامة للشؤون المدنية في دير الزور افتتحت أمس، دائرة جديدة للأحوال المدنية في ناحية الكسرة بالريف الغربي، مجهَّزة بـ 10 نوافذ إلكترونية وصالات حديثة، لتخديم نحو 300 ألف مواطن واختصار عناء التنقل إلى المدينة.