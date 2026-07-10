ندوة حوارية في دمشق تبحث الأبعاد الشرعية والقانونية لجريمة التحريض على ارتكاب الجرائم
”حرفة تحت الضوء”.. فعالية في قصر العظم لإحياء المهن التراثية المهددة بالاندثار
“عالم الجمال”.. افتتاح الدورة السادسة من المعرض الدولي للصناعات التجميلية والعطور
ضمن فعالية “من الكهف إلى النور”.. افتتاح أول عيادة للصحة النفسية في مشفى كفربطنا بريف دمشق
جمعية أهلية تكرّم عدداً من ذوي الإعاقة ومتدربين نجحوا في برامجها التدريبية
افتتاح مركز همم لتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في خان أرنبة بالقنيطرة
وفاة شخصين جراء حريق بمركز لبيع محروقات في طفس بريف درعا
وزارة الدفاع تواصل أعمال تركيب الجسر الحربي العائم المؤقت في دير الزور
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