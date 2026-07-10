ندوة حوارية في دمشق تبحث الأبعاد الشرعية والقانونية لجريمة التحريض على ارتكاب الجرائم

تطلعات وآراء أعضاء الهيئة الناخبة في حلب حول انتخابات مجلس الشعب
مشاركة واسعة لشركات الشحن والاستيراد في معرض دمشق الدولي
الهيئة الوطنية للمفقودين تنظم جلسة تواصل مع أهالي المفقودين في دوما بريف دمشق
وصول الدفعة الأولى من السجناء السوريين المحكومين في لبنان إلى معبر جديدة يابوس الحدودي
وزيرا الصحة والأوقاف ومحافظ ريف دمشق يفتتحون مجمّع ‏وجامع “الهدى” في قدسيا ‏
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