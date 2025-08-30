المنتجات الغذائية الوطنية.. تنوع وجودة في أجنحة معرض دمشق الدولي

أكثر من 110 فرسان في بطولة النصر الثانية بنادي الفروسية في الديماس بريف دمشق
عودة 50 عائلة من إدلب إلى القصير بريف حمص.. بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في إ
مشفى الأطفال في حلب يعاود تقديم خدماته الطبية مجاناً بعد التحرير
مخيم اليرموك.. رمز اللجوء الفلسطيني الذي حولته براميل “الأسد” إلى ركام
إدارة المشاريع العملية للقطاع العام ضمن دورة تدريبية لوزارة التنمية الإدارية
