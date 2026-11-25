كلمة وزير الطوارئ خلال فعالية نظمتها بعثة سوريا الدائمة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي
مهرجان “صُنع في سوريا – أفراح النصر”… نافذة لتسويق المنتجات الوطنية بأسعار منافسة
كيف يولد العرض المسرحي.. رحلة بين النص والإخراج والبروفات
“أفلام تحت الحصار”.. إدلب تروي حكايتها على شاشة السينما
افتتاح دائرة الشؤون المدنية في البصيرة بدير الزور بعد 15 عاماً من إغلاقها
أوقاف حماة تبحث آليات تطبيق ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي
وزارة الأوقاف تستلم 30 ألف ذبيحة من مشروع الهدي والأضاحي السعودي
إطلاق أعمال إعادة تأهيل مشفى معرة النعمان الوطني لخدمة نحو 800 ألف نسمة
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