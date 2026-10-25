الطوارئ تحذر من اضطراب جوي مصحوب بأمطار غزيرة ورياح شديدة بدءاً من الثلاثاء



دمشق-ساتا



حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من تأثر سوريا باضطراب جوي يترافق بهطولات مطرية غزيرة وعواصف رعدية قوية، مع احتمالية عالية لتساقط حبات البَرَد وهبوب رياح هابطة شديدة، اعتباراً من عصر الثلاثاء المقبل وحتى فجر السبت في 31 تشرين الأول الجاري.



وأوضحت الوزارة، اليوم الأحد، أن فعالية الاضطراب الجوي تبدأ في مناطق البادية وأجزاء من جنوب البلاد، قبل أن تمتد الهطولات تدريجياً لتشمل أجزاءً من المنطقة الوسطى وشمال غرب البلاد ومنطقة الجزيرة.



وبيّنت الوزارة أن الفعالية الجوية تشتد نهار الأربعاء لتشمل مناطق أوسع، ويتركز تأثيرها بالدرجة الأولى على منطقة الجزيرة والمنطقة الجنوبية والبادية، تليها مناطق الوسط وشمال غرب البلاد، فيما تكون المناطق الساحلية الأقل تأثراً خلال هذه المرحلة.



وأشارت الوزارة إلى أن تأثير الاضطراب يضعف اعتباراً من مساء الأربعاء وحتى فجر السبت في المناطق الجنوبية والوسطى والبادية، في حين يشتد بشكل ملحوظ في المناطق الساحلية والشمالية الغربية ومنطقة الجزيرة، مع هطولات رعدية غزيرة.

تحذيرات وإرشادات للسلامة



وحذرت الوزارة من تشكل خلايا ركامية تترافق بعواصف رعدية قوية وتساقط حبات البَرَد، تختلف شدتها وتوقيتها من منطقة إلى أخرى وفقاً لتحليل النماذج العددية، إضافة إلى احتمال هبوب رياح هابطة قوية تثير الأتربة والغبار، وقد تتسبب بعواصف غبارية محلية.

ودعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في الوزارة المواطنين إلى التقيد بالإرشادات التالية حفاظاً على سلامتهم‎:‎

· عدم الاقتراب من مجاري الأودية والمنخفضات عند حدوث الهطولات المطرية الغزيرة‎.‎

· عدم المخاطرة بقطع أي مجرى مائي، مهما بدت كمية المياه فيه منخفضة، ولا سيما في المناطق الجبلية‎.‎

· تجنب السير في الطرقات المغمورة بالمياه أو التي تغطيها حبات البَرَد‎.‎

· تجنب التصوير أو استخدام الهواتف النقالة في الأماكن المفتوحة أثناء العواصف الرعدية‎.‎

· الابتعاد عن المسطحات المائية والأماكن المرتفعة وأبراج الكهرباء والأشجار المنفردة أثناء البرق والرعد‎.‎

· فصل منظومات الطاقة الشمسية والأجهزة الإلكترونية الحساسة أثناء العواصف الرعدية القوية‎.‎

· تفقد الحالة الفنية للمركبات، ولا سيما كفاءة المكابح وماسحات الزجاج‎.‎

· تخفيف السرعة والقيادة بحذر شديد خلال الهطولات، خصوصاً عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق‎.‎

· تثبيت الخيام والأشياء القابلة للتطاير أو السقوط تجنباً لأخطار الرياح الشديدة‎.‎

· الابتعاد عن الأبنية والجدران المتصدعة عند اشتداد الرياح أو هبوب رياح هابطة‎.‎

· تجنب الإبحار أو السباحة مع بدء الاضطراب الجوي على الشريط الساحلي‎.‎

· توخي الحذر الشديد من قبل الصيادين وأصحاب القوارب، نظراً إلى احتمال تشكل “تنين البحر”.

· تجنب الخروج من المنازل أثناء الأجواء المغبرة، وتخفيف السرعة على الطرقات العامة بسبب تدني مستوى ‏الرؤية الأفقية‎.‎







