سادكوب: 275 صهريج بنزين و143 مازوت لتزويد محطات الوقود في المحافظات

دمشق-سانا



أعلنت الشركة السورية للمشتقات النفطية (سادكوب) أن 275 صهريج بنزين و143 صهريج مازوت خرجت اليوم الخميس من ساحة التعبئة في مستودع بانياس، لتنفيذ طلبات محطات الوقود الواردة من المحافظات.



وأكدت الشركة مواصلة تزويد محطات الوقود بمادتي البنزين والمازوت من مستودع بانياس بأقصى طاقة تشغيلية متاحة.



ولفتت الشركة إلى أن ساحات التعبئة في فرع محروقات طرطوس تعمل على مدار الساعة، بعد تشغيل ثلاثة منافذ تعبئة جديدة ومنصة معايرة جديدة، ما يسهم في رفع القدرة على تلبية الطلبات وتسريع وصول المشتقات النفطية إلى المحطات.



وكانت الشركة السورية للمشتقات النفطية (سادكوب) أكدت الثلاثاء الماضي أن الازدحام الذي شهدته بعض محطات الوقود نجم عن عطل فني طارئ في مضخة نقل البنزين عبر خط بانياس-حمص، ما أدى إلى توقف الضخ وتأخر وصول الكميات المخصصة للتوزيع، مشيرة إلى أنه تمت معالجة العطل واستئناف الضخ إلى المحافظات.

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