عودة خدمة الإنترنت الأرضي إلى القنيطرة بعد انقطاع بسبب عمل تخريبي

القنيطرة-سانا
عادت خدمة الإنترنت الأرضي إلى محافظة القنيطرة اليوم الإثنين، بعد انقطاع استمر يوماً كاملاً إثر عمل تخريبي استهدف الكابل الضوئي الرئيسي المغذي للمحافظة في منطقة القليعة بريف دمشق الغربي.
وأوضح رئيس دائرة التشغيل في مديرية اتصالات القنيطرة المهندس محمد الغزي لـ سانا أن الورشات الفنية في فرعي اتصالات القنيطرة وريف دمشق أنهت أعمال صيانة الكابل الضوئي المتضرر وإصلاحه، ما أتاح إعادة الخدمة ووضعها في الاستثمار مجدداً لجميع المشتركين في المحافظة.
وتعمل كوادر الشركة السورية للاتصالات على صيانة البنية التحتية ومعالجة الأعطال الطارئة، بهدف الحفاظ على استقرار خدمات الاتصالات والإنترنت وتحسين جودتها.