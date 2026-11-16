عودة خدمة الإنترنت الأرضي إلى القنيطرة بعد انقطاع بسبب عمل تخريبي

القنيطرة-سانا

عادت خدمة الإنترنت الأرضي إلى محافظة القنيطرة اليوم الإثنين، بعد انقطاع استمر ‏يوماً كاملاً إثر عمل تخريبي استهدف الكابل الضوئي الرئيسي المغذي للمحافظة في ‏منطقة القليعة بريف دمشق الغربي.‏

وأوضح رئيس دائرة التشغيل في مديرية اتصالات القنيطرة المهندس محمد الغزي لـ سانا ‏أن الورشات الفنية في فرعي اتصالات القنيطرة وريف دمشق أنهت أعمال صيانة الكابل ‏الضوئي المتضرر وإصلاحه، ما أتاح إعادة الخدمة ووضعها في الاستثمار مجدداً لجميع ‏المشتركين في المحافظة.‏

وتعمل كوادر الشركة السورية للاتصالات على صيانة البنية التحتية ومعالجة الأعطال ‏الطارئة، بهدف الحفاظ على استقرار خدمات الاتصالات والإنترنت وتحسين جودتها.‏