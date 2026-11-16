الإثنين 16 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: عودة خدمة الإنترنت الأرضي إلى القنيطرة بعد انقطاع بسبب عمل تخريبي
بحث
بحث
sana-logo-mobile

عودة خدمة الإنترنت الأرضي إلى القنيطرة بعد انقطاع بسبب عمل تخريبي

photo 2026 11 16 16 54 02 Copy عودة خدمة الإنترنت الأرضي إلى القنيطرة بعد انقطاع بسبب عمل تخريبي
الشركة السورية للاتصالات-القنيطرة-سانا

القنيطرة-سانا

عادت خدمة الإنترنت الأرضي إلى محافظة القنيطرة اليوم الإثنين، بعد انقطاع استمر ‏يوماً كاملاً إثر عمل تخريبي استهدف الكابل الضوئي الرئيسي المغذي للمحافظة في ‏منطقة القليعة بريف دمشق الغربي.‏

وأوضح رئيس دائرة التشغيل في مديرية اتصالات القنيطرة المهندس محمد الغزي لـ سانا ‏أن الورشات الفنية في فرعي اتصالات القنيطرة وريف دمشق أنهت أعمال صيانة الكابل ‏الضوئي المتضرر وإصلاحه، ما أتاح إعادة الخدمة ووضعها في الاستثمار مجدداً لجميع ‏المشتركين في المحافظة.‏

وتعمل كوادر الشركة السورية للاتصالات على صيانة البنية التحتية ومعالجة الأعطال ‏الطارئة، بهدف الحفاظ على استقرار خدمات الاتصالات والإنترنت وتحسين جودتها.‏

وفاة رجل وإصابة 19 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق خلال ‏الساعات الـ 24 الماضية‎ ‎
مبادرة أهلية تدعم 119 مريضاً في طرطوس
الدفاع المدني يجهّز نقاط استجابة سريعة لحرائق المحاصيل في الباب بريف حلب
وزير السياحة: الاتفاق مع “قسد” يدعم الاستقرار وتطوير القطاع السياحي في سوريا
القبض على العميد السابق وعضو مجلس الشعب “عبد الرزاق بركات” المتورط بقمع مظاهرات حمص
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار