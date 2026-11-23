لندن-سانا
ارتفع سعر الذهب في الأسواق العالمية مجدَّداَّ اليوم الإثنين، من أدنى مستوى له في أكثر من عام مع إقبال المستثمرين على الشراء إثر انخفاض الأسعار، بينما تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية المقبلة بحثاً عن مؤشرات جديدة حول مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي.
وذكرت وكالة رويترز أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 4.1 بالمئة إلى 3676.78 دولاراً للأوقية /الأونصة/، بعد أن سجل يوم الجمعة الماضي أدنى مستوى له منذ أيلول 2025 في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 4.6 بالمئة إلى 3677.80 دولاراً للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 6.1 بالمئة إلى 43.71 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 3.9 بالمئة إلى 1349.95 دولاراً للأوقية، وزاد البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 912.50 دولاراً.
وانخفضت الأسعار بأكثر من تسعة بالمئة الأسبوع الماضي، إذ دفعت موجة بيع في الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بعض المستثمرين إلى بيع الذهب لجمع السيولة وتوفير الأموال المطلوبة لتغطية مراكزهم الاستثمارية.
وكانت أسعار الذهب ارتفعت في التعاملات الآسيوية المبكرة في وقت سابق اليوم، متعافية من أدنى مستوى لها في 14 شهراً، وسط ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة، وما قد تحمله من مؤشرات بشأن توجهات السياسة النقدية.