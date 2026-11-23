لندن-سانا

ارتفع سعر الذهب في الأسواق العالمية مجدَّداَّ اليوم الإثنين، من أدنى مستوى له في ‏أكثر من عام مع إقبال المستثمرين على الشراء إثر انخفاض الأسعار، بينما تترقب ‏الأسواق بيانات التضخم الأمريكية المقبلة بحثاً عن مؤشرات جديدة حول مسار أسعار ‌‏‌الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي.‏

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وذكرت وكالة رويترز أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 4.1 بالمئة إلى ‌‏3676.78 دولاراً للأوقية /الأونصة/، بعد أن سجل يوم الجمعة الماضي أدنى مستوى ‏له منذ أيلول 2025 في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 4.6 بالمئة إلى ‌‏3677.80 دولاراً للأوقية.‏

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 6.1 بالمئة ‏إلى 43.71 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 3.9 بالمئة إلى 1349.95 دولاراً ‏للأوقية، وزاد البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 912.50 دولاراً.‏

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وانخفضت الأسعار بأكثر من تسعة بالمئة الأسبوع الماضي، إذ دفعت موجة بيع في ‏الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بعض المستثمرين إلى بيع الذهب ⁠لجمع السيولة ‏وتوفير الأموال المطلوبة لتغطية مراكزهم الاستثمارية.‏

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وكانت أسعار الذهب ارتفعت في التعاملات الآسيوية المبكرة في وقت سابق اليوم، ‏متعافية من أدنى ‏مستوى لها في 14 شهراً، وسط ترقب المستثمرين بيانات التضخم ‏الأمريكية المرتقبة، ‏وما قد تحمله من مؤشرات بشأن توجهات السياسة النقدية.‏

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