34347 مسافراً عبر مطار دمشق الدولي خلال نيسان 2026

دمشق-سانا

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري أن عدد المسافرين عبر مطار دمشق الدولي خلال شهر نيسان الماضي، بلغ 34 ألفاً و347 مسافراً.

وبيّنت إحصائية نشرتها الهيئة عبر قناتها على التلغرام أن عدد القادمين وصل إلى 18385 مسافراً، في حين بلغ عدد المغادرين 15962 مسافراً، فيما بلغ عدد الرحلات الجوية 492 رحلة، بينما وصل عدد شركات الطيران العاملة إلى 9 شركات.

يذكر أن الأجواء والمطارات السورية استعادت زخمها التشغيلي، مسجلةً عودة متسارعة لحركة العبور والرحلات الدولية، بعد فترة وجيزة من الإغلاق القسري الناجم عن التوترات الإقليمية، حيث كشفت بيانات الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عن قفزة في عدد الطائرات العابرة خلال نيسان الماضي لتصل إلى 2523 طائرة، بالتوازي مع استئناف 12 شركة طيران دولية عملياتها عبر مطاري دمشق وحلب الدوليين.