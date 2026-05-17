انطلاق مهرجان الربيع للتسوق في مدينة دير الزور

دير الزور-سانا

افتتح في مدينة دير الزور، اليوم الأحد، مهرجان الربيع للتسوق وذلك في الحديقة المركزية، بهدف تنشيط الحركة التجارية في المحافظة.

ويتضمن المهرجان فعاليات ترفيهية للعائلة وعروضاً مخفضة ومنتجات محلية عالية الجودة ويشارك فيه العديد من الشركات والمتاجر ويستمر من الـ 17 حتى الـ 26 من شهر أيار الجاري.

وقال أمين سر غرفة تجارة وصناعة دير الزور محمد حواش، لمراسل سانا: إن هذا الفعالية تعد أول مهرجان للتسوق في دير الزور بعد التحرير، بهدف تنشيط التجارة وتشجيع التجار والأهالي عبر عروضات مخفضة لكل النشاطات من ألبسة ومنظفات ومواد غذائية وغيرها.

فيما عبرت آلاء الدللي من جمعية مدينتنا للتنمية في تصريح مماثل، عن سرورها بالمشاركة في المهرجان عبر رسومات على وجوه الأطفال وتوزيع بروشورات توعوية حول النظافة، ومسابقات تقام لاحقاً.

وحضر افتتاح المهرجان مدير الشؤون الاجتماعية والعمل مهند حنيدي، ومدير التجارة الداخلية، وحماية المستهلك خليل الصالح بمشاركة العديد من الفعاليات التجارية والمجتمعية.