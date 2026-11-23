دمشق-سانا

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية، اليوم الإثنين، ثلاثة أحكام بحق مدانين بارتكاب جرائم ضد الشعب السوري، شملت حكماً بالإعدام، وآخر بالسجن المؤبد، وثالثاً بالسجن 15 عاماً.

وأوضحت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في قناتها على تلغرام أن هيئة المحكمة قررت بالإجماع إعلان ختام محاكمة المتهم الأول عدنان محمد العبود وتجريمه بجناية التدخل بالتعذيب المفضي للموت بوصفها جريمة ضد الإنسانية، تبديلاً للوصف القانوني لجرم الخطف المفضي للموت، والحكم عليه من حيث النتيجة بالإعدام، وصدر القرار وجاهياً بحق النيابة العامة والمتهم، وبمثابة الوجاهي بحق الجهة المدعية، وهو قابل للطعن بطريق النقض، وتُلي القرار وأُفهم علناً.

كما قررت المحكمة إعلان ختام المحاكمة بحق المتهم الثاني آصف مصطفى محمد الذي خدم ضابطاً في الحرس الجمهوري للنظام البائد، وتجريمه بجناية تولي وظيفة القيادة في عصابة مسلحة بقصد اقتحام المدن والمناطق، تبديلاً للوصف الجرمي من الانتماء لعصابة أشرار، والحكم عليه من حيث النتيجة بالسجن المؤبد، وصدر القرار وجاهياً بحق النيابة العامة والمتهم، وهو قابل للطعن بطريق النقض، وتُلي القرار وأُفهم علناً.

وقررت المحكمة إعلان ختام المحاكمة بحق المتهم الثالث علي منير شمس الدين الذي كان يعمل ضمن تشكيل ما يسمى “الجيش الشعبي” بإمرة الحرس الثوري الإيراني، وتجريمه بجناية التدخل في إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي واقتحام المدن والبلدات السورية، تبديلاً للوصف القانوني للجرم المسند إليه من جناية الانضمام لعصابة أشرار، وحكمت عليه بالسجن اثني عشر عاماً، وللأسباب المشددة حجبت الأسباب المخففة التقديرية المنصوص عليها بقانون العقوبات العام، ورفعت العقوبة إلى حدها الأقصى بحيث تصبح من حيث النتيجة السجن خمسة عشر عاماً مع احتساب مدة توقيفه، وصدر القرار وجاهياً بحق النيابة العامة والمتهم، وقابلاً للطعن بطريق النقض، وتُلي القرار وأُفهم علناً.

استمرار محاكمة أركان النظام البائد

وكان مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف ‏مصطفى أكد في السابع عشر من تشرين الثاني الجاري أن محكمة الجنايات الرابعة بدأت ‏إجراءات محاكمة 26 متهماً من أركان النظام البائد، بينهم 24 غيابياً، من ‏ضمنهم بشار الأسد وعلي مملوك، فيما مثل حضورياً كل من رئيس فرع أمن الدولة ‏السابق في دير الزور دعاس حسن، والقائد السابق ‏للفرقة 17 والقوات البرية للنظام البائد في دير الزور حتى عام 2016 اللواء عادل عيسى،‏ وذلك خلال الجلسة ‏الأولى التي عقدت في السادس عشر من الشهر الجاري.

وشهدت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق خلال شهر ‏آب الماضي صدور ‏أحكام ‏بحق عشرة ‏من أبرز رموز ‏النظام ‏البائد، بينهم المجرم الفار بشار ‏الأسد، وقيادات ‏عسكرية وأمنية ‌‏ومسؤولون تولوا مواقع سياسية ودينية،‏ وتوزعت الأحكام بين الإعدام والسجن المؤبد، وصدر بعضها ‏حضورياً بحق ‏المجرمين ‏عاطف ‏نجيب ووسيم الأسد ‏وأحمد ‏حسون، بينما صدرت أحكام ‏غيابية بحق المجرمين ‏الفارين.‏