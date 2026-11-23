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القاهرة -سانا

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بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع ‏نظيره التركي هاكان فيدان هاتفياً اليوم الإثنين الجهود ‏الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة.‏

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وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها عبر ‏موقعها الإلكتروني، أن الوزيرين ناقشا خلال الاتصال ‏الهاتفي مستجدات الأوضاع الإقليمية في المنطقة، وسبل ‏تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية ‏والتجارية والاستثمارية.‏

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كما ناقش الوزيران مستجدات الأوضاع في السودان، ‏وليبيا وشددا على أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة ‏السودان وضرورة تكامل الجهود الإقليمية والدولية الداعمة ‏للمسار السياسي الليبي.‏