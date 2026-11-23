القاهرة -سانا
بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره التركي هاكان فيدان هاتفياً اليوم الإثنين الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، أن الوزيرين ناقشا خلال الاتصال الهاتفي مستجدات الأوضاع الإقليمية في المنطقة، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
كما ناقش الوزيران مستجدات الأوضاع في السودان، وليبيا وشددا على أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة السودان وضرورة تكامل الجهود الإقليمية والدولية الداعمة للمسار السياسي الليبي.
وزيرا الخارجية المصري والتركي يبحثان جهود خفض التصعيد في المنطقة