‏ إصابة 25 شخصاً بحوادث سير وحرائق خلال ‏الساعات الـ 24 الماضية ‏

دمشق-سانا
أصيب 25 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق، وقعت خلال الساعات الـ 24 الماضية في عدد من المحافظات السورية، واستجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الأحد، بوقوع 17 حادث سير أسفرت عن إصابة 23 شخصاً وقامت الفرق بتقديم الإسعافات الأولية لهم ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وأزالت آثار الحوادث وأمنت أماكنها.
كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 47 حريقاً في عموم سوريا؛ شملت المنازل والمحال التجارية، والأعشاب، والأشجار، والقمامة، والأسلاك الكهربائية.
وعملت الفرق على إخماد الحرائق وتبريد مواقعها وتأمنيها، وأسفرت هذه الحرائق عن إصابتين، إحداهما لمدني، والأخرى لعنصر إطفاء، قدمت لهما الإسعافات الأولية، فيما اقتصرت الأضرار على الماديات.
وذكّر الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وكان أصيب 19 شخصاً أمس الأول الجمعة، جراء وقوع حوادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني في عدد من المحافظات.