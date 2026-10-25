‏ إصابة 25 شخصاً بحوادث سير وحرائق خلال ‏الساعات الـ 24 الماضية ‏

دمشق-سانا ‏

أصيب 25 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق، وقعت ‏خلال الساعات الـ 24 الماضية في عدد من المحافظات ‏السورية، واستجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ ‏وإدارة الكوارث.‏

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الأحد، ‏بوقوع 17 حادث سير أسفرت عن إصابة 23 شخصاً ‏وقامت الفرق بتقديم الإسعافات الأولية لهم ثم نقلتهم إلى ‏المشافي لتلقي العلاج اللازم، وأزالت آثار الحوادث وأمنت أماكنها.‏

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 47 حريقاً في عموم ‏سوريا؛ شملت المنازل والمحال التجارية، والأعشاب، ‏والأشجار، والقمامة، والأسلاك الكهربائية.‏

وعملت الفرق على إخماد الحرائق وتبريد مواقعها ‏وتأمنيها، وأسفرت هذه الحرائق عن إصابتين، إحداهما ‏لمدني، والأخرى لعنصر إطفاء، قدمت لهما ‏الإسعافات الأولية، فيما اقتصرت الأضرار على ‏الماديات.‏

وذكّر الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في ‌‏المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي ‏أعقاب ‏السجائر أو ‏العبوات الزجاجية على جوانب ‏الطرقات، ولا ‏سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل ‏الزراعية أو ‏الأحراج، والامتناع عن ‏حرق الأعشاب ‏اليابسة حول ‏المنازل أو على أطراف الطرقات، ‏والعمل على إزالتها ‏بطرق آمنة‎.‎

وكان أصيب 19 شخصاً أمس الأول الجمعة، جراء ‌‏وقوع حوادث سير استجابت لها فرق الدفاع ‏المدني ‏في عدد من ‏المحافظات‎.‎