السورية للطيران توفر خدمة نقل مجانية للمسافرين من دمشق إلى مطار حلب الدولي

دمشق-سانا

أعلنت الخطوط الجوية السورية عن توفير خدمة نقل مجانية من مدينة دمشق إلى مطار حلب الدولي للمسافرين المقيمين والذين لديهم تذاكر سفر صادرة عن الشركة حصراً من المطار إلى مختلف الوجهات الخارجية التي تُسيّرها السورية للطيران.

وأوضحت الشركة عبر قناتها على تلغرام، اليوم الجمعة، أن هذه الخدمة ستبدأ اعتباراً من يوم غد السبت الواقع في الـ 14 من آذار الجاري، وذلك في إطار حرص المؤسسة الدائم على تأمين راحة المسافرين وتسهيل وصولهم إلى رحلاتهم الجوية وتخفيف أعباء التنقل عنهم.

وبيّنت الشركة أنه سيتم تخصيص حافلة نقل لكل رحلة جوية بحيث تنطلق الحافلة من دمشق باتجاه مطار حلب بتوقيتات زمنية مدروسة تتوافق مع موعد إقلاع كل رحلة، لضمان وصول المسافرين في الوقت المحدد لإنهاء إجراءات سفرهم.

ودعت الراغبين بالاستفسار إلى التواصل مع مركز خدمة الزبائن عبر تطبيق واتس آب أو الاتصال المباشر على الأرقام التالية:

+963987077731

+963987077732

+963987077733

+963987077734

وكانت الخطوط الجوية السورية أعلنت إعادة تشغيل عدد من الرحلات، انطلاقاً من مطار حلب الدولي إلى بعض الوجهات الإقليمية، استناداً إلى قرار الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي القاضي بفتح الممرات الجوية في القطاع الشمالي من المجال الجوي السوري، عقب تقييم شامل للأوضاع التشغيلية والأمنية، بينما تقرر الإبقاء على إغلاق بقية الممرات الجوية، ومطار دمشق الدولي حتى إشعار آخر.