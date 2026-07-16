إدارة مكافحة المخدرات تضبط 200 ألف حبة كبتاغون وتوقف شبكة تهريب دولية في درعا

photo 2026 07 16 17 43 42 إدارة مكافحة المخدرات تضبط 200 ألف حبة كبتاغون وتوقف شبكة تهريب دولية في درعا

 دمشق-سانا
 
نفذت إدارة مكافحة المخدرات عملية أمنية نوعية في محافظة درعا، استهدفت إحدى شبكات التهريب الدولية، وذلك بعد رصد دقيق ومتابعة لنشاطها الإجرامي.
 
وأوضحت الإدارة في بيان اليوم الخميس أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الشبكة تنشط على الحدود، وتتخذ منها منطلقاً لتهريب المواد المخدرة إلى دول الجوار.
 
وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على المدعوين (خ. ع) و(أ. ق)، وضبط ما يقارب 200,000 حبة من مادة الكبتاغون المخدرة، إضافة إلى 6 بالونات ومعدات تُستخدم لإطلاقها في عمليات التهريب.
 
وأشارت الإدارة إلى استمرار التحقيقات مع الموقوفين لكشف امتدادات الشبكة وارتباطاتها وباقي أفرادها، تمهيداً لتقديمهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل.

photo 2026 07 16 17 43 30 scaled إدارة مكافحة المخدرات تضبط 200 ألف حبة كبتاغون وتوقف شبكة تهريب دولية في درعا
photo 2026 07 16 17 43 40 scaled إدارة مكافحة المخدرات تضبط 200 ألف حبة كبتاغون وتوقف شبكة تهريب دولية في درعا
photo 2026 07 16 17 43 44 scaled إدارة مكافحة المخدرات تضبط 200 ألف حبة كبتاغون وتوقف شبكة تهريب دولية في درعا
photo 2026 07 16 17 43 47 scaled إدارة مكافحة المخدرات تضبط 200 ألف حبة كبتاغون وتوقف شبكة تهريب دولية في درعا
photo 2026 07 16 17 43 49 scaled إدارة مكافحة المخدرات تضبط 200 ألف حبة كبتاغون وتوقف شبكة تهريب دولية في درعا


 

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