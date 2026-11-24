دمشق-سانا ‏

تشكِّل استعادة الهيئة العامة للبحوث العلمية ‏الزراعية، بالتعاون مع مركز “جون إينس” ‏البريطاني المتخصِّص في علوم النبات والوراثة والأحياء الدقيقة، 231 مدخلاً وراثياً ‌‏للقمح الطري‏، خطوة مهمة لتعزيز قاعدة الموارد الوراثية الزراعية في سوريا، وتطوير ‏الأصناف المحلية لتصبح أكثر قدرة على التكيّف مع التغيرات المناخية، وتحقيق ‏الاستقرار الإنتاجي.‏

وأوضح معاون المدير العام في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ملحم العبدالله ‏في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن أهمية هذه المدخلات تكمن في توسيع القاعدة ‏الوراثية للقمح الطري، وإتاحة خيارات أوسع أمام الباحثين ومربي النبات لتطوير ‏أصناف تتلاءم مع البيئات الزراعية السورية واحتياجاتها المستقبلية، مشيراً إلى أن ‏المجموعة تضم خمسة مدخلات سورية الأصل، و226 مدخلاً من دول الشرق ‏الأوسط وحوض المتوسط.‏

أصول وراثية من 32 دولة

بين العبدالله أن المدخلات السورية جمعت من مناطق في محافظات الرقة وحلب ‏بالقرب من نهر الفرات، وحماة ودرعا، إضافة إلى منطقة البقاع في لبنان، ضمن ‏مجموعة جمعها الباحث آرثر إرنست واتكنز من جامعة كامبريدج البريطانية خلال ‏الفترة بين عامَي 1920 و1930، من 32 دولة، بهدف الحفاظ على السلالات ‏التقليدية للقمح قبل تراجع انتشارها مع اعتماد الأصناف الحديثة.‏

وأشار العبدالله، إلى أن هذه الأصول حُفظت في بريطانيا، وتولّت وحدة الموارد الوراثية ‏في معهد جون إينس مهمة إدارتها وصونها، إلى أن جرت استعادة المجموعة بالتعاون ‏مع الباحث السوري في المركز الدكتور عبدالقادر العبدالله، بعد أكثر من عام من ‏التحضير والإجراءات الفنية والإدارية، التي شملت إكثار البذور وتجهيز العينات ‏واستكمال الموافقات وشهادات الصحة النباتية اللازمة لنقلها إلى سوريا.‏

ولفت العبدالله إلى أن القيمة العلمية لهذه المدخلات لا تقتصر على تنوعها الوراثي، ‏بل تشمل أيضاً ما يتوافر عنها من بيانات وراثية وقياسات حقلية مفصَّلة، موضحاً ‏أنها تختلف في صفات موعد الإزهار وارتفاع النبات وجودة الحبوب والاستجابة ‏للأمراض والإجهادات البيئية، ما يوفّر قاعدة مهمة لتحديد الصفات المرغوبة ‏واستثمارها في برامج التربية الوطنية.‏

اختبارات حقلية ومخبرية لاختيار الطُّرز الواعدة

أوضح رئيس قسم الحبوب في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية خالد شريدة، أن ‏تقييم المدخلات يبدأ بزراعتها في موقعين مختلفين، أحدهما بعلي والآخر مروي، ‏وإجراء القراءات الحقلية المتعلقة بموعد الإسبال والنضج وارتفاع النبات والرقاد والغلة ‏الحبية، إلى جانب الفحوص المخبرية التي تشمل وزن الهكتولتر ووزن الألف حبة ‏ونسب البروتين والغلوتين، فضلاً عن التحليلات الوراثية لتحديد درجة القرابة ومورثات ‏تحمل الإجهادات، ولاسيما الجفاف.‏

ولفت شريدة إلى أن انتخاب الطُّرز الواعدة يعتمد على امتلاكها صفات مرغوبة، ‏أبرزها تحمل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة والتبكير في الإسبال والنضج ومقاومة ‏الأمراض، ليتم استخدامها آباءً في برامج التهجين مع الأصناف السورية المعتمدة ‏والسلالات المبشِّرة، بهدف جمع الصفات الإيجابية في تركيب وراثي واحد.‏

وبيّن شريدة، أن تقييم المدخلات وتحديد مدى ملاءمتها للظروف المحلية يستغرق ‏عادة سنة إلى سنتين، بينما تحتاج برامج التربية التقليدية إلى نحو سبع سنوات لعمليات ‏الانتخاب وتثبيت الصفات الوراثية، تليها سبع سنوات أخرى لاختبارات الكفاءة الإنتاجية ‏والحقول التجريبية والموسَّعة، وصولاً إلى ترشيح الصنف الجديد واعتماده.‏

وأكد شريدة، أن الهيئة تختبر الطُّرز الوراثية في محطات ومراكز البحوث التي تمثِّل ‏البيئات الزراعية المختلفة في سوريا، بما فيها مناطق الزراعة البعلية والمروية ومنطقتا ‏الاستقرار الأولى والثانية، لضمان اختيار الأصناف الأكثر ملاءمة لطبيعة التربة ‏والظروف المناخية وتوافر المياه.‏

ولفت شريدة إلى أن برامج تحسين القمح تواجه تحديات تتعلق بنقص الإمكانات والبنية ‏التحتية ‏والكوادر المتخصصة وهجرة الكفاءات، فضلاً عن طول المدة اللازمة لاستنباط ‌‏الأصناف، ما يستدعي تطوير التقنيات الحديثة، ومنها بيوت التربية السريعة، وتعزيز ‌‏التدريب والتواصل مع الإرشاد الزراعي.‏

عوائد اقتصادية وتعزيز للأمن الغذائي

أوضح مدير إدارة بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية تيسير حاتم أن استعادة هذه ‏المدخلات تمثِّل استثماراً استراتيجياً في رأس المال الوراثي الوطني، وتسهم في خفض ‏تكاليف البحث والجمع عن الموارد المحلية، وتسريع برامج التحسين الوراثي، وتقليل ‏المخاطر المرتبطة بالتغيّرات المناخية والبيئية، ما يساعد على تطوير أصناف محلية ‏ذات كفاءة إنتاجية وتقنية مرتفعة.

وأشار حاتم إلى أن هذه الموارد يمكن أن تدعم استقرار سلسلة القيمة للقمح، وتحدُّ من ‏مخاطر اضطراب سلاسل التوريد، وتسهم مستقبلاً في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير ‏القطع الأجنبي، إلى جانب أبعادها الاجتماعية المرتبطة بصون الإرث الزراعي الوطني ‏ودعم صغار المزارعين وسبل عيشهم من خلال أصناف أكثر تكيّفاً مع ظروف ‏مناطقهم.‏

وفي السادس والعشرين من تشرين الأول استعادت الهيئة العامة للبحوث العلمية ‏الزراعية، بالتعاون مع مركز “جون إينس” 231 مدخلاً وراثياً للقمح الطري، بهدف ‏الاستفادة منها في الأبحاث العلمية وبرامج تحسين الأصناف المحلية.‏