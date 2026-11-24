دمشق-سانا
تشكِّل استعادة الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، بالتعاون مع مركز “جون إينس” البريطاني المتخصِّص في علوم النبات والوراثة والأحياء الدقيقة، 231 مدخلاً وراثياً للقمح الطري، خطوة مهمة لتعزيز قاعدة الموارد الوراثية الزراعية في سوريا، وتطوير الأصناف المحلية لتصبح أكثر قدرة على التكيّف مع التغيرات المناخية، وتحقيق الاستقرار الإنتاجي.
وأوضح معاون المدير العام في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ملحم العبدالله في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن أهمية هذه المدخلات تكمن في توسيع القاعدة الوراثية للقمح الطري، وإتاحة خيارات أوسع أمام الباحثين ومربي النبات لتطوير أصناف تتلاءم مع البيئات الزراعية السورية واحتياجاتها المستقبلية، مشيراً إلى أن المجموعة تضم خمسة مدخلات سورية الأصل، و226 مدخلاً من دول الشرق الأوسط وحوض المتوسط.
أصول وراثية من 32 دولة
بين العبدالله أن المدخلات السورية جمعت من مناطق في محافظات الرقة وحلب بالقرب من نهر الفرات، وحماة ودرعا، إضافة إلى منطقة البقاع في لبنان، ضمن مجموعة جمعها الباحث آرثر إرنست واتكنز من جامعة كامبريدج البريطانية خلال الفترة بين عامَي 1920 و1930، من 32 دولة، بهدف الحفاظ على السلالات التقليدية للقمح قبل تراجع انتشارها مع اعتماد الأصناف الحديثة.
وأشار العبدالله، إلى أن هذه الأصول حُفظت في بريطانيا، وتولّت وحدة الموارد الوراثية في معهد جون إينس مهمة إدارتها وصونها، إلى أن جرت استعادة المجموعة بالتعاون مع الباحث السوري في المركز الدكتور عبدالقادر العبدالله، بعد أكثر من عام من التحضير والإجراءات الفنية والإدارية، التي شملت إكثار البذور وتجهيز العينات واستكمال الموافقات وشهادات الصحة النباتية اللازمة لنقلها إلى سوريا.
ولفت العبدالله إلى أن القيمة العلمية لهذه المدخلات لا تقتصر على تنوعها الوراثي، بل تشمل أيضاً ما يتوافر عنها من بيانات وراثية وقياسات حقلية مفصَّلة، موضحاً أنها تختلف في صفات موعد الإزهار وارتفاع النبات وجودة الحبوب والاستجابة للأمراض والإجهادات البيئية، ما يوفّر قاعدة مهمة لتحديد الصفات المرغوبة واستثمارها في برامج التربية الوطنية.
اختبارات حقلية ومخبرية لاختيار الطُّرز الواعدة
أوضح رئيس قسم الحبوب في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية خالد شريدة، أن تقييم المدخلات يبدأ بزراعتها في موقعين مختلفين، أحدهما بعلي والآخر مروي، وإجراء القراءات الحقلية المتعلقة بموعد الإسبال والنضج وارتفاع النبات والرقاد والغلة الحبية، إلى جانب الفحوص المخبرية التي تشمل وزن الهكتولتر ووزن الألف حبة ونسب البروتين والغلوتين، فضلاً عن التحليلات الوراثية لتحديد درجة القرابة ومورثات تحمل الإجهادات، ولاسيما الجفاف.
ولفت شريدة إلى أن انتخاب الطُّرز الواعدة يعتمد على امتلاكها صفات مرغوبة، أبرزها تحمل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة والتبكير في الإسبال والنضج ومقاومة الأمراض، ليتم استخدامها آباءً في برامج التهجين مع الأصناف السورية المعتمدة والسلالات المبشِّرة، بهدف جمع الصفات الإيجابية في تركيب وراثي واحد.
وبيّن شريدة، أن تقييم المدخلات وتحديد مدى ملاءمتها للظروف المحلية يستغرق عادة سنة إلى سنتين، بينما تحتاج برامج التربية التقليدية إلى نحو سبع سنوات لعمليات الانتخاب وتثبيت الصفات الوراثية، تليها سبع سنوات أخرى لاختبارات الكفاءة الإنتاجية والحقول التجريبية والموسَّعة، وصولاً إلى ترشيح الصنف الجديد واعتماده.
وأكد شريدة، أن الهيئة تختبر الطُّرز الوراثية في محطات ومراكز البحوث التي تمثِّل البيئات الزراعية المختلفة في سوريا، بما فيها مناطق الزراعة البعلية والمروية ومنطقتا الاستقرار الأولى والثانية، لضمان اختيار الأصناف الأكثر ملاءمة لطبيعة التربة والظروف المناخية وتوافر المياه.
ولفت شريدة إلى أن برامج تحسين القمح تواجه تحديات تتعلق بنقص الإمكانات والبنية التحتية والكوادر المتخصصة وهجرة الكفاءات، فضلاً عن طول المدة اللازمة لاستنباط الأصناف، ما يستدعي تطوير التقنيات الحديثة، ومنها بيوت التربية السريعة، وتعزيز التدريب والتواصل مع الإرشاد الزراعي.
عوائد اقتصادية وتعزيز للأمن الغذائي
أوضح مدير إدارة بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية تيسير حاتم أن استعادة هذه المدخلات تمثِّل استثماراً استراتيجياً في رأس المال الوراثي الوطني، وتسهم في خفض تكاليف البحث والجمع عن الموارد المحلية، وتسريع برامج التحسين الوراثي، وتقليل المخاطر المرتبطة بالتغيّرات المناخية والبيئية، ما يساعد على تطوير أصناف محلية ذات كفاءة إنتاجية وتقنية مرتفعة.
وأشار حاتم إلى أن هذه الموارد يمكن أن تدعم استقرار سلسلة القيمة للقمح، وتحدُّ من مخاطر اضطراب سلاسل التوريد، وتسهم مستقبلاً في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير القطع الأجنبي، إلى جانب أبعادها الاجتماعية المرتبطة بصون الإرث الزراعي الوطني ودعم صغار المزارعين وسبل عيشهم من خلال أصناف أكثر تكيّفاً مع ظروف مناطقهم.
وفي السادس والعشرين من تشرين الأول استعادت الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، بالتعاون مع مركز “جون إينس” 231 مدخلاً وراثياً للقمح الطري، بهدف الاستفادة منها في الأبحاث العلمية وبرامج تحسين الأصناف المحلية.