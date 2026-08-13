إصابة 29 شخصاً بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ24 الماضية في سوريا

محافظات-سانا

أصيب 29 شخصاً جراء حوادث سير، وحرائق استجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الـ 24 الماضية في مختلف المحافظات السورية.

وأفاد الدفاع المدني السوري عبر قناته على تلغرام اليوم الخميس بوقوع 21 حادث سير أسفرت عن إصابة 26 مدنياً، مشيراً إلى أن الفرق قدمت لهم الإسعافات الأولية ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت آثار الحوادث وأمنت أماكنها.

وأخمدت فرق الدفاع المدني 124 حريقاً في عموم سوريا، أسفرت عن إصابة 3 مدنيين قدمت لهم الإسعافات الأولية، فيما اقتصرت الأضرار على الماديات.

وذكّر الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في ‏المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب ‏السجائر أو ‏العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا ‏سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو ‏الأحراج، والامتناع عن ‏حرق الأعشاب اليابسة حول ‏المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها ‏بطرق آمنة‎.‎

وأصيب 29 شخصاً أمس الأول، جراء ‏وقوع حوادث سير استجابت لها فرق الدفاع ‏المدني في مختلف ‏المحافظات ‏السورية‎.‎