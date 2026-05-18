قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الشمالي

القنيطرة –سانا

توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، على الطريق الواصل بين قرية أوفانيا وبلدة خان أرنبة بريف القنيطرة الشمالي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن القوة المؤلفة من سيارتين عسكريتين دخلت من اتجاه قرية الحرية حيث قامت بإطفاء الأضواء وإخفاء الآليات تحت الأشجار على جانب الطريق، قبل أن تنصب حاجزاً مؤقتاً في المنطقة.

وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي توغلت صباح اليوم، في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي حيث قامت بمداهمة وتفتيش عدد من منازل المدنيين، قبل أن تنسحب لاحقاً باتجاه الداخل المحتل.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي، فيما تؤكد سوريا مطالبتها المستمرة بخروج قوات الاحتلال من أراضيها، وتشدد على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الجنوب السوري باطلة ولاغية ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، داعيةً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.