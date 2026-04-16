انطلاق أعمال تأهيل الشارع العام بمدينة دير الزور

دير الزور-سانا

انطلقت اليوم الخميس أعمال تأهيل الشارع العام بمدينة دير الزور بطول 1 كم تقريباً، وذلك ضمن حملة ربيع دير الزور، بإشراف مجلس المدينة وبالتعاون مع مؤسسة المياه وشركة الكهرباء ومديرية الاتصالات وبدعم من “اليونيسف”.

وأوضح رئيس مجلس المدينة ماجد حطاب لمراسل سانا، أن المشروع يشمل إعادة تأهيل الشارع العام من دوار السبع بحرات حتى ساحة الحرية، وهو المحور الأكثر أهمية في المدينة، وأشار إلى أن الأعمال يتم تنفيذها بالتشاركية بين البلدية والمياه والكهرباء والاتصالات، وتتضمن بالمرحلة الأولى استبدال وتأهيل خطوط الصرف الصحي والمياه.

وأضاف حطاب: إن المرحلة الثانية تشمل تأهيل خطوط الكهرباء والاتصالات والأرصفة والتزفيت، مشيراً إلى أن “هناك أعمالاً مستقبلية يعلن عنها في حينه بعد انتهاء المفاوضات مع المنظمات والحصول على التمويل اللازم”.

يذكر أن مجلس المدينة أطلق مؤخراً حملة لترحيل الأنقاض من خمسة أحياء بالمدينة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل شارع التكايا وسط المدينة.

وأعلنت محافظة دير الزور بداية شهر نيسان 2026، عن إطلاق حملة “ربيع دير الزور” لتحسين الواقع الخدمي، والعمراني، والبنية التحتية في المدينة وريفها.