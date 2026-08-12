رئيسا هيئة الرقابة المركزية والمحكمة الدستورية يبحثان تكامل الدور ‏الرقابي والدستوري ‏

دمشق-سانا‏

بحث رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عامر العلي مع رئيس ‏المحكمة الدستورية العليا عصام الخليف، سبل تعزيز التعاون والتنسيق ‏المشترك، بما يسهم في دعم سيادة القانون ورفع مستوى الأداء في مؤسسات ‏الدولة‎.‎

وذكرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عبر قناتها على التلغرام اليوم ‏الثلاثاء، أن اللقاء الذي عقد في مقر المحكمة الدستورية العليا بدمشق، تناول أهمية ‏التكامل بين الدور الرقابي للهيئة والدور الدستوري للمحكمة، وتبادل الرؤى ‏والخبرات حول أثر سلامة التشريعات وصحتها ودستوريتها ووضوح ‏أحكامها في ضبط العمل الحكومي والحد من مواطن الخلل والخطأ في الأداء المؤسسي‎.‎

وأكد العلي أهمية وجود بيئة تشريعية سليمة وواضحة تحكم عمل الجهات ‏العامة، باعتبار أن سلامة التشريع تمثل إحدى ركائز الوقاية من الأخطاء ‏والمخالفات، وتساعد على وضوح المسؤوليات والصلاحيات، وتعزز قدرة ‏أجهزة الدولة على أداء مهامها وفق أحكام القانون‎.‎

تبادل الخبرات وتطوير الأداء الحكومي

من جانبه، أكد الخليف أهمية التعاون والتنسيق بين المؤسسات العامة، وتبادل ‏الخبرات بما يعزز التطبيق السليم للقانون، ويسهم في ترسيخ مبادئ سيادة ‏القانون وحسن أداء مؤسسات الدولة‎.‎

كما أكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتعاون المشترك، بما يعزز ‏التكامل المؤسسي، ويدعم جهود تطوير الأداء الحكومي، ويرسخ بيئة قانونية ‏سليمة تسهم في الوقاية من الخلل وحماية المصلحة العامة‎.‎

وكان الخليف أكد في الـ 27 من الشهر الماضي أن المحكمة باشرت خلال ‏أول اجتماعاتها دراسة مسودة مشروع القانون الناظم لعملها الذي أعدته لجنة ‏قانونية مشكلة من قبل رئاسة الجمهورية، تمهيداً لاستكمال إجراءات إصداره ‏بما ينظم آلية عمل المحكمة واختصاصاتها‎.‎