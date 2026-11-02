إصابة ناقلة نفط بجسمين مجهولين في الخليج العربي

لندن-سانا‏

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (‏UKMTO‏)، اليوم الإثنين، تلقيها ‏بلاغاً عن تعرض ناقلة نفط للإصابة بجسمين مجهولين على بعد 72 ميلاً بحرياً ‏شرق رأس الخفجي في المملكة العربية السعودية.‏

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الجسمين أصابا الجانب الأيسر من الناقلة أثناء إبحارها ‏باتجاه الجنوب الشرقي عبر الخليج العربي، مشيرة إلى سلامة جميع أفراد طاقمها ‏وعدم تسجيل أي آثار بيئية جراء الحادث حتى الآن.‏

ودعت الهيئة السفن العابرة في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط ‏مشبوه، فيما تواصل السلطات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث.‏

وكانت الهيئة أفادت، الخميس الماضي، باقتراب قارب صغير من ناقلة نفط قبالة ‏السواحل العُمانية، حيث ثبّت عبوتين ناسفتين على هيكلها فوق خط الماء، ما أدى إلى ‏انفجارهما واندلاع حريق في غرفة المحركات وتعطل السفينة مؤقتاً، مؤكدة سلامة ‏جميع أفراد الطاقم وعدم تسجيل أي آثار بيئية.‏