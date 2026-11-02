إصابة ناقلة نفط بجسمين مجهولين في الخليج العربي

لندن-سانا
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، اليوم الإثنين، تلقيها بلاغاً عن تعرض ناقلة نفط للإصابة بجسمين مجهولين على بعد 72 ميلاً بحرياً شرق رأس الخفجي في المملكة العربية السعودية.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الجسمين أصابا الجانب الأيسر من الناقلة أثناء إبحارها باتجاه الجنوب الشرقي عبر الخليج العربي، مشيرة إلى سلامة جميع أفراد طاقمها وعدم تسجيل أي آثار بيئية جراء الحادث حتى الآن.
ودعت الهيئة السفن العابرة في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، فيما تواصل السلطات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث.
وكانت الهيئة أفادت، الخميس الماضي، باقتراب قارب صغير من ناقلة نفط قبالة السواحل العُمانية، حيث ثبّت عبوتين ناسفتين على هيكلها فوق خط الماء، ما أدى إلى انفجارهما واندلاع حريق في غرفة المحركات وتعطل السفينة مؤقتاً، مؤكدة سلامة جميع أفراد الطاقم وعدم تسجيل أي آثار بيئية.