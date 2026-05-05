افتتاح المخيم الشبابي الأول في اللاذقية بمشاركة 150 شاباً وشابة

اللاذقية-سانا

افتتحت وزارة الرياضة والشباب بالتنسيق مع محافظة اللاذقية اليوم الثلاثاء، فعاليات المخيم الشبابي السوري الأول، بمشاركة 150 شاباً وشابة من مختلف المحافظات، وذلك في المدينة الرياضية باللاذقية.

ويهدف المخيم الشبابي إلى تنمية المهارات القيادية وتعزيز قدرات الشباب، وإيجاد مساحة تفاعلية جامعة للحوار وتبادل الخبرات.

وأكد محافظ اللاذقية محمد عثمان لمراسل سانا، أن المخيم يمثل منصة وطنية لتعزيز التواصل المباشر بين الشباب السوري، بما يسهم في ترسيخ قيم المحبة والألفة، وبناء علاقات تقوم على التفاهم المشترك، مشيراً إلى أهمية هذه المبادرات في تحفيز الشباب على إطلاق أفكار ومشاريع تسهم في بناء المستقبل.

بدوره أوضح مستشار وزير الرياضة والشباب لشؤون الشباب فؤاد السيد عيسى، أن المخيم يضم مشاركين من جميع المحافظات، في صورة تعكس التنوع المجتمعي السوري، مبيناً أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة صيفية تتضمن إقامة 12 مخيماً شبابياً في عدد من المواقع، بينها المدينة الرياضية باللاذقية، مع التوجه لتطوير مراكز ومعسكرات تخييمية تستوعب أعداداً أكبر من الشباب.

من جانبه قال الطالب في كلية الهندسة المعمارية بجامعة دمشق محمد عمر أغا: إن المخيم شكل تجربة مميزة أتاحت له ولزملائه فرصة اللقاء المباشر مع شباب من مختلف المحافظات، وتبادل الخبرات والأفكار في بيئة تفاعلية.

وأشار أغا إلى أن مثل هذه الملتقيات يتيح للشباب التعرف على عادات وتقاليد مختلفة، وبناء علاقات إنسانية متينة، معرباً عن أمله في استمرار هذه المبادرات وتوسيعها لتشمل شريحة أكبر من الشباب خلال المراحل المقبلة.

ويأتي هذا المخيم بوصفه مساحة تفاعلية جامعة تعيد تنشيط الحوار المباشر بين الشباب السوري، وتحول التنوع إلى طاقة عمل مشتركة تترجم إلى مبادرات واقعية، وتؤسس لدور شبابي أكثر حضوراً وفاعلية في مسار التعافي المجتمعي وبناء مستقبل مشرق يعزز وحدة السوريين.