المتحدث باسم لجنة انتخابات مجلس الشعب لـ سانا: بدء عملية اختيار أعضاء الهيئات الناخبة

نجمة المتحدث باسم لجنة انتخابات مجلس الشعب لـ سانا: بدء عملية اختيار أعضاء الهيئات الناخبة

دمشق/7/9/2025/سانا

أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، نوار نجمة، أن اللجان الفرعية على مستوى كل المناطق تبدأ اعتباراً من اليوم، عملية اختيار أعضاء الهيئات الناخبة، والتواصل المباشر مع من تم اختيارهم وطلب الأوراق الثبوتية.

وأوضح نجمة في تصريح لـ سانا، أن الأسماء المختارة تُرفع إلى اللجنة العليا للانتخابات لإقرار الأسماء الأولية التي يتم نشرها، ليُتاح بعد ذلك لكل المواطنين تقديم الطعون على الأعضاء الذين لا يحققون شروط ومعايير عضوية الهيئات الناخبة.

وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب وقّعت أمس، مذكرة تفاهم مع خمس منظمات من المجتمع المدني، بهدف التعاون في تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية مرتبطة بالانتخابات، وذلك في إطار الحرص على ضمان النزاهة والشفافية الكاملة للعملية الانتخابية.

مدينة المعارض تحتضن مصلى جديداً يتسع لمئات المصلين
تكريم الفائزين بمسابقة حوران للقرآن الكريم في بلدة الجيزة
الأرصاد الجوية: استمرار موجة الحر حتى يوم الجمعة القادم
حمص تحيي ذكرى الاعتصام الأول في ساحة الساعة “ساحة الحرية” قبل أربعة عشر عاماً
حملة إنارة المحاور الرئيسية في حمص ضمن حملة “حمص بلدنا”
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك