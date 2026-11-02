‏”سنتكوم” تتهم إيران باستهداف منشآت مدنية وملاحين في الخليج

واشنطن-سانا
اتهمت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الإثنين، إيران باستهداف البنية التحتية المدنية والأحياء السكنية والمنشآت في دول الخليج، فضلاً عن مهاجمة ملاحين مدنيين في عرض البحر، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصاً خلال الأشهر الأخيرة.
وقالت القيادة المركزية، في منشور عبر منصة «إكس»: إن تصريحات وزير الخارجية الإيراني التي نفى فيها استهداف بلاده مدنيين في الدول المجاورة «غير صحيحة»، مشيرة إلى أن الهجمات الإيرانية استهدفت أيضاً ملاحين مدنيين بصورة متعمدة.
ووصفت القيادة المركزية «العدوان الإيراني العشوائي» بأنه أمر واضح لا يمكن تبريره.
وسبق للقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن نفت، الخميس الماضي، مزاعم إيرانية بشأن اصطدام سفن تجارية بألغام بحرية أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدة أن ممرات العبور الرئيسية في المضيق خالية من الألغام، وأن آلاف السفن التجارية عبرتها بأمان.