‏”سنتكوم” تتهم إيران باستهداف منشآت مدنية وملاحين في الخليج

واشنطن-سانا‏

اتهمت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الإثنين، إيران باستهداف البنية التحتية المدنية ‏والأحياء السكنية والمنشآت في دول الخليج، فضلاً عن مهاجمة ملاحين مدنيين في ‏عرض البحر، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصاً خلال الأشهر الأخيرة.‏

وقالت القيادة المركزية، في منشور عبر منصة «إكس»: إن تصريحات وزير ‏الخارجية الإيراني التي نفى فيها استهداف بلاده مدنيين في الدول المجاورة «غير ‏صحيحة»، مشيرة إلى أن الهجمات الإيرانية استهدفت أيضاً ملاحين مدنيين بصورة ‏متعمدة.‏

ووصفت القيادة المركزية «العدوان الإيراني العشوائي» بأنه أمر واضح لا يمكن ‏تبريره.‏

وسبق للقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن نفت، الخميس الماضي، مزاعم إيرانية ‏بشأن اصطدام سفن تجارية بألغام بحرية أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدة أن ‏ممرات العبور الرئيسية في المضيق خالية من الألغام، وأن آلاف السفن التجارية ‏عبرتها بأمان.‏