الذهب يرتفع مع تراجع النفط وإقبال المستثمرين على الشراء

سنغافورة-سانا
ارتفعت أسعار الذهب في بداية التعاملات الآسيوية اليوم الإثنين، مدعومة بتراجع أسعار النفط، وإقبال المستثمرين على الشراء بعد هبوط المعدن النفيس إلى أدنى مستوى له في عام خلال تعاملات يوم الجمعة الماضي.
وذكرت وكالة بلومبرغ أن الذهب اقترب من مستوى 3900 دولار للأونصة، مستعيداً جزءاً من خسائره، بعد تراجعه بنسبة 3.7 بالمئة في الجلسة السابقة، لينهي تشرين الأول الماضي على أكبر خسارة شهرية له منذ عام 2008.
وبحلول الساعة 08:55 صباحاً بتوقيت سنغافورة، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 بالمئة إلى 3900.15 دولار للأونصة، كما صعدت الفضة بنسبة 1.5 بالمئة إلى 49.86 دولاراً، بعدما تراجعت بنحو 6 بالمئة يوم الجمعة. كذلك ارتفع البلاتين والبلاديوم عقب خسائر كبيرة في الجلسة السابقة، فيما استقر مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية.
وفي المقابل، تتعرض المعادن النفيسة لضغوط إضافية جراء موجة التراجع في أسهم شركات التكنولوجيا عالمياً، ما يدفع بعض المستثمرين إلى بيع حيازاتهم من الذهب لتغطية خسائرهم في استثمارات أخرى، بالتزامن مع تجدد المخاوف بشأن التداولات في قطاع الذكاء الاصطناعي.