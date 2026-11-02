الذهب يرتفع مع تراجع النفط وإقبال المستثمرين على الشراء

سنغافورة-سانا‏

ارتفعت أسعار الذهب في بداية التعاملات الآسيوية اليوم الإثنين، مدعومة بتراجع ‏أسعار النفط، وإقبال المستثمرين على الشراء بعد هبوط المعدن النفيس إلى أدنى ‏مستوى له في عام خلال تعاملات يوم الجمعة الماضي.‏

وذكرت وكالة بلومبرغ أن الذهب اقترب من مستوى 3900 دولار للأونصة، مستعيداً ‏جزءاً من خسائره، بعد تراجعه بنسبة 3.7 بالمئة في الجلسة السابقة، لينهي تشرين ‏الأول الماضي على أكبر خسارة شهرية له منذ عام 2008.‏

وبحلول الساعة 08:55 صباحاً بتوقيت سنغافورة، ارتفع الذهب في المعاملات ‏الفورية بنسبة 0.7 بالمئة إلى 3900.15 دولار للأونصة، كما صعدت الفضة بنسبة ‌‏1.5 بالمئة إلى 49.86 دولاراً، بعدما تراجعت بنحو 6 بالمئة يوم الجمعة. كذلك ‏ارتفع البلاتين والبلاديوم عقب خسائر كبيرة في الجلسة السابقة، فيما استقر مؤشر ‏بلومبرغ للدولار الفوري، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية.‏

وفي المقابل، تتعرض المعادن النفيسة لضغوط إضافية جراء موجة التراجع في أسهم ‏شركات التكنولوجيا عالمياً، ما يدفع بعض المستثمرين إلى بيع حيازاتهم من الذهب ‏لتغطية خسائرهم في استثمارات أخرى، بالتزامن مع تجدد المخاوف بشأن التداولات ‏في قطاع الذكاء الاصطناعي.‏