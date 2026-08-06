منفذ الراعي يسجّل عبور 181 ألف مسافر ويستقبل آلاف العائدين طوعاً منذ بداية العام

حلب-سانا

بلغ إجمالي عدد المسافرين الذين عبروا منفذ الراعي في محافظة حلب الحدودي مع تركيا ‏منذ بداية العام الجاري، نحو 181 ألف مسافر في حين استقبل المنفذ خلال الفترة ذاتها ‏قرابة 3 آلاف مواطن عادوا طوعاً إلى سوريا.‏

وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن كوادر ‏منفذ الراعي تعمل على مدار ساعات العمل المعتمدة لتسهيل إجراءات الدخول والمغادرة، ‏وتنظيم حركة المسافرين، وتقديم الخدمات اللازمة لهم ضمن بيئة استقبال منظّمة وآمنة، ‏بما يحدّ من فترات الانتظار ويضمن سرعة إنجاز المعاملات.‏

وأشارت الهيئة الى أنها تتابع تنفيذ أعمال تطوير البنية التشغيلية والخدمية في منفذ ‏الراعي، ورفع مستوى جاهزية كوادره وتجهيزاته، بما يعزّز قدرته على استيعاب حركة ‏العبور المتنامية، ويحسّن مستوى الخدمات المقدّمة للمسافرين والعائدين إلى سوريا.‏

ويسجل منفذ الراعي حركة عبور نشطة، في ظل استمرار تقديم الخدمات للمسافرين ‏وتطبيق إجراءات منظّمة تسهم في تسريع إنجاز المعاملات وضمان انسيابية الحركة في ‏كلا الاتجاهين.‏

وكان أكثر من 760 ألف مسافر عبروا المنافذ الحدودية في محافظات دير الزور وإدلب ‏وحلب والحسكة منذ بداية العام الجاري.‏