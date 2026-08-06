منفذ الراعي يسجّل عبور 181 ألف مسافر ويستقبل آلاف العائدين طوعاً منذ بداية العام

حلب-سانا
بلغ إجمالي عدد المسافرين الذين عبروا منفذ الراعي في محافظة حلب الحدودي مع تركيا منذ بداية العام الجاري، نحو 181 ألف مسافر في حين استقبل المنفذ خلال الفترة ذاتها قرابة 3 آلاف مواطن عادوا طوعاً إلى سوريا.
وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن كوادر منفذ الراعي تعمل على مدار ساعات العمل المعتمدة لتسهيل إجراءات الدخول والمغادرة، وتنظيم حركة المسافرين، وتقديم الخدمات اللازمة لهم ضمن بيئة استقبال منظّمة وآمنة، بما يحدّ من فترات الانتظار ويضمن سرعة إنجاز المعاملات.
وأشارت الهيئة الى أنها تتابع تنفيذ أعمال تطوير البنية التشغيلية والخدمية في منفذ الراعي، ورفع مستوى جاهزية كوادره وتجهيزاته، بما يعزّز قدرته على استيعاب حركة العبور المتنامية، ويحسّن مستوى الخدمات المقدّمة للمسافرين والعائدين إلى سوريا.
ويسجل منفذ الراعي حركة عبور نشطة، في ظل استمرار تقديم الخدمات للمسافرين وتطبيق إجراءات منظّمة تسهم في تسريع إنجاز المعاملات وضمان انسيابية الحركة في كلا الاتجاهين.
وكان أكثر من 760 ألف مسافر عبروا المنافذ الحدودية في محافظات دير الزور وإدلب وحلب والحسكة منذ بداية العام الجاري.