في مؤتمره العلمي الأول.. مشفى حلب الجامعي يعرض أبحاثاً وحالات طبية لتبادل الخبرات

حلب-سانا



افتتح مشفى حلب الجامعي، اليوم الثلاثاء، مؤتمره العلمي الأول (AUHMC 2026)، بمشاركة أطباء واختصاصيين وخبراء من داخل سوريا وخارجها، بهدف تبادل الخبرات والمعارف ومواكبة المستجدات العلمية والبحثية في مختلف الاختصاصات، بما يسهم في تطوير التعليم الطبي، وتحسين الخدمات الصحية.



ويتضمن المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، محاضرات وجلسات علمية متخصصة، ومناقشة أبحاث وحالات طبية وعرض أوراق علمية، بمشاركة الأطباء المقيمين وطلاب الدراسات العليا وكلية الطب والمشرفين والاختصاصيين، إضافة إلى تخصيص جلسات للكوادر التمريضية والفنية.

المؤتمر يسهم في تبادل الخبرات

وأوضح مدير مشفى حلب الجامعي الدكتور جواد أبو حطب في تصريح لـ سانا، أن المؤتمر يوفر للأطباء وطلاب الدراسات العليا فرصة لتحديث معارفهم والانخراط في البحث العلمي ومواكبة التطورات الطبية.





وأكد أبو حطب أهمية تعزيز دورهم من متلقين للمعلومات إلى مشاركين في النقاش وإنتاج المعرفة، مشيراً إلى أن برنامج المؤتمر الممتد لثلاثة أيام يتضمن مشاركات لطلاب الدراسات العليا وطلاب الطب والمشرفين، إلى جانب محاضرات تخصصية للكوادر التمريضية والفنية.



من جانبها، أكدت عضو المكتب التنفيذي في محافظة حلب الصيدلانية رولا سفر في تصريح مماثل، أن المؤتمر الذي يقام تحت شعار «معاً نحو نظام صحي متكامل»، يشهد مشاركة عدد كبير من الأطباء ونخبة من الأساتذة، ويستهدف الأطباء المقيمين والكوادر التمريضية من خلال جلسات متخصصة.



وبينت سفر أن الفعاليات والمحاضرات المتنوعة تسهم في رفع المستوى العلمي والمهني للأطباء المقيمين، وتبادل الخبرات والاطلاع على آخر المستجدات العلمية، معربة عن أملها بأن تشهد الدورات القادمة مشاركة دولية أوسع.



“سامز” تدعم تطوير التعليم الطبي والقطاع الصحي

بدوره، أوضح ممثل الجمعية الطبية السورية الأمريكية “سامز” الدكتور أسامة سلوم العبد، أن الجمعية تدعم المؤتمر بالتنسيق مع جامعة حلب، معتبراً أنه يمثل انطلاقة جديدة لمسيرة التعليم الطبي في المحافظة.





ولفت العبد إلى أن الجمعية تواصل منذ التحرير دعم المشفى عبر برامج متعددة تشمل تحديث البنية التحتية، وتجهيز وإعادة تأهيل أقسام مختلفة، إضافة إلى دعم التعليم الطبي من خلال البعثات الطبية التي تسهم في تقديم الخدمات الصحية وتحسين البيئة التعليمية والتدريبية.



وأشار إلى أن دعم التعليم الطبي والتدريب السريري يأتي ضمن التزام الجمعية بتطوير القطاع الصحي والنظام الصحي في سوريا، والاستفادة من خبرات الأطباء القادمين من الولايات المتحدة في تعزيز التدريب والتأهيل الطبي

عرض أبحاث ومناقشة حالات نادرة

طالب كلية الطب البشري موفق الحسينو لفت إلى أن المؤتمر أتاح لطلاب الطب المشاركة كمتحدثين وعرض أوراقهم العلمية، وتعزيز التواصل مع الأطباء المقيمين والاختصاصيين.





من جهتها، أوضحت المقيمة في اختصاص جراحة الأطفال بمشفى حلب الجامعي لمى قناعة أن المؤتمر يشكل فرصة للأطباء المقيمين والاختصاصيين وطلاب الطب للاطلاع على معارف طبية وبحثية جديدة، مشيرة إلى مشاركتها بعرض حالة نادرة لطفل يبلغ 12 عاماً، بالتعاون مع اختصاص الجراحة الوعائية، تمثلت بتضاعف الوريد الأجوف السفلي، اكتشفت خلال عملية استئصال ورم «النيوروبلاستوما» من الكلية.



ولفتت قناعة إلى الأهمية العلمية للحالة، نظراً لندرة تسجيل حالات مماثلة في الأدبيات الطبية، مؤكدة أن عرضها يتيح تبادل الخبرات ومناقشة الحالات المعقدة والاستفادة من التجارب التخصصية.



ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار تعزيز الدور العلمي والأكاديمي لمشفى حلب الجامعي، وتوفير منصة تجمع الكفاءات الطبية المحلية والدولية، بما يدعم البحث العلمي والتدريب السريري، ويسهم في تطوير الواقع الصحي.