زراعة طرطوس تتابع تنفيذ الخطة الإنتاجية للغراس في مركزي طرطوس الزراعي والبيت الزجاجي

طرطوس-سانا

تابعت مديرية الزراعة في محافظة طرطوس تنفيذ الخطة الإنتاجية للغراس في مركزي طرطوس الزراعي، والبيت الزجاجي، بهدف تأمين احتياجات المزارعين من الغراس الموثوقة ورفع جودة الإنتاج.

وأوضح مدير زراعة طرطوس محمد أحمد في تصريح لمراسل سانا أن الخطة الإنتاجية للموسم 2026-2027 تتضمن إنتاج 95 ألف غرسة حمضيات مطعمة وزفير في مركز طرطوس الزراعي، و77 ألف غرسة زيتون في مركز البيت الزجاجي.

وبيّن أحمد أن الأعمال الزراعية الجارية تشمل إدخال العقل من حقول الأمهات المعتمدة وتجذيرها في مركز البيت الزجاجي، وتقديم خدمات الري والمكافحة، وتجهيز الأكياس الدائمة بالخلطة الترابية لنقل العقل المجذرة إليها، وترتيب الغراس حسب الأصناف، إضافة إلى متابعة عمليات الري والتعشيب ومكافحة الآفات، وصولاً إلى إنتاج غراس مطابقة للمواصفات الفنية، مع العناية ببساتين الأمهات للحصول على البذور والعقل اللازمة للتطعيم والتجذير.

وأشار أحمد إلى أن الهدف من المشروع هو تأمين غراس ذات نوعية جيدة وموثوقة بأسعار مدعومة، بما يضمن توفير الغراس للمزارعين بأقل كلفة، دعماً للخطط الإنتاجية وتحسين سبل العيش، وتعزيز الأمن الغذائي، لافتاً إلى أن أسعار الغراس في المشاتل الخاصة تفوق أسعار مشاتل الدولة بأضعاف.

وأعرب أحمد عن تقديره لجهود العاملين والكوادر الزراعية ودورهم في تحسين جودة الغراس المنتجة.

يذكر أن مشاتل مديرية الزراعة في طرطوس تنتج نحو 200 ألف غرسة سنوياً للمواطنين والمزارعين بهدف زيادة الإنتاج الزراعي وتوسيع المساحات الخضراء في المحافظة.