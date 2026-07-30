الغرفة الفتية الدولية بحمص تطلق حملة فرز نفايات وتوعية بيئية في المدينة

حمص-سانا

أطلقت الغرفة الفتية الدولية بحمص اليوم الخميس، بالتعاون مع فريق “تدوير تك”، حملة فرز وتنظيف نفايات وتوعية بيئية في حديقة الحمرا (دوار الطيور) بالمدينة، بهدف تعزيز الوعي البيئي في المجتمع.

وتأتي الحملة ضمن مشروع “ري إيرث” الذي أطلقته الغرفة قبل نحو شهر، حيث نُفّذت خلاله حملات توعية بيئية للأطفال ولجميع فئات المجتمع، على أن تستمر الأنشطة حتى منتصف أيلول القادم.

وأوضحت الرئيس المحلي للغرفة الفتية الدولية بحمص هيا سمعان في تصريح لمراسل سانا، أن الغرفة تطلق مشاريعها وفق حاجة المجتمع، عبر أربعة قطاعات تشمل تطوير أعضاء الغرفة، وقطاع الأعمال وريادة الأعمال، وقطاع الأثر المجتمعي، إضافة إلى قطاع المشاريع كمنظمة عالمية، ومن ضمنها مشروع البيئة والتنمية المستدامة.

ونوّهت سمعان بأن الحملة تتضمن أيضاً نشاطات توعية بيئية من خلال وضع يافطات تتناول فرز النفايات وإعادة التدوير، إلى جانب تنفيذ عمليات فرز للنفايات بالتعاون مع المجتمع المحلي.

بدوره بيّن مسؤول فريق “تدوير تك” عزيز دريد، أن الفريق يعمل منذ تأسيسه العام الماضي على إيجاد حلول لمشكلة إدارة النفايات في سوريا والحد من تأثيرها السلبي على البيئة، منوهاً بأهمية الحملة والشراكة مع الغرفة الفتية الدولية بحمص في العمل على تغيير السلوك الجمعي للمواطنين السوريين.

وأشار دريد إلى إمكانية التعاون مع صناع القرار لوضع مسودة قانون ينظم إدارة النفايات في سوريا بشكل قانوني، بما يسهم في تفعيل القوانين البيئية، وتحسين آليات التعامل مع النفايات على المستوى الوطني.

ولفت المواطن محمد عبد المولى من أهالي مدينة حمص ومغترب في تركيا إلى أهمية الحفاظ على النظافة وحماية البيئة وتدوير القمامة والتحلي بالوعي ،وذلك بمشاركة فعاليات المجتمع المحلي .

وتندرج الحملة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي لدى مختلف شرائح المجتمع، ونشر مفهوم الاقتصاد الدائري من خلال إعادة استخدام المواد القابلة للتدوير وتحويلها إلى قيمة مضافة، ما يسهم في بناء بيئة أكثر نظافة واستدامة.