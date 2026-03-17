جولات رقابية مشددة لضبط الأسواق في دمشق قبل العيد

دمشق-سانا

كثفت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق جولاتها الرقابية على أسواق العاصمة، في إطار الاستعدادات لقدوم عيد الفطر، بهدف ضبط الأسعار والتأكد من توفر المستلزمات للمواطنين.

وذكرت المديرية عبر قناتها على فيسبوك أن الجولات شملت عدداً من الأسواق والمحال التجارية ولا سيما محال الألبسة، حيث جرى التأكد من وجود الفواتير النظامية والالتزام بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح للمستهلكين.

وعملت الدوريات على مطالبة أصحاب المحال بضرورة التقيد بالأنظمة التموينية ومنع أي حالات غش أو استغلال، قد تطرأ مع زيادة الإقبال على الشراء خلال هذه الفترة.

كما سحبت الدوريات عدداً من عينات الألبسة من بعض المحال لمطابقتها مع بطاقة البيان، والتأكد من صحة المعلومات المدونة عليها بما يضمن التزامها بالمواصفات المطلوبة.

وأكدت المديرية استمرار تكثيف الرقابة خلال الأيام التي تسبق العيد، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يسهم في استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

وتأتي هذه الجولات ضمن خطة وزارة الاقتصاد والصناعة، لتعزيز الرقابة على الأسواق خلال المواسم والأعياد حيث تشهد الأسواق زيادة في الطلب على مختلف السلع، ما يستدعي تشديد الإجراءات لضمان جودة المنتجات ومنع التلاعب بالأسعار وحماية.

