وزارة الثقافة تدين التفجير الإرهابي في دمشق وتعبّر عن مواساتها لأسر الضحايا

دمشق-سانا
أدانت وزارة الثقافة التفجير الإرهابي الذي استهدف أمس الخميس، أحد مقاهي العاصمة دمشق، في منطقة الحجاز، وأدى إلى مقتل 9 أشخاص، وإصابة 20 آخرين بجروح.
وأعربت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه عن بالغ الحزن والأسى، مقدمة أحر التعازي وصادق المواساة إلى عائلات الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.
واستهدف تفجير إرهابي بعبوة ناسفة بدائية الصنع مزودة بشظايا معدنية مقهى في منطقة الحجاز بالقرب من القصر العدلي بدمشق، ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 20 آخرين، وباشرت الجهات المختصة في وزارة الداخلية إجراءاتها لكشف ملابسات الجريمة، وملاحقة المتورطين لتقديمهم إلى العدالة.