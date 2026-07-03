وزارة الثقافة تدين التفجير الإرهابي في دمشق وتعبّر عن مواساتها لأسر الضحايا

2B2A0633 وزارة الثقافة تدين التفجير الإرهابي في دمشق وتعبّر عن مواساتها لأسر الضحايا

دمشق-سانا‏

أدانت وزارة الثقافة التفجير الإرهابي الذي استهدف أمس الخميس، أحد مقاهي العاصمة ‏دمشق، في منطقة الحجاز، وأدى إلى مقتل 9 أشخاص، وإصابة 20 آخرين بجروح.

وأعربت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه عن بالغ الحزن والأسى، مقدمة أحر ‏التعازي وصادق المواساة إلى عائلات الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.‏

واستهدف تفجير إرهابي بعبوة ناسفة بدائية الصنع مزودة بشظايا معدنية مقهى في منطقة ‏الحجاز بالقرب من القصر العدلي بدمشق، ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 20 ‏آخرين، وباشرت الجهات المختصة في وزارة الداخلية إجراءاتها لكشف ملابسات ‏الجريمة، وملاحقة المتورطين لتقديمهم إلى العدالة.‏

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