يوم علمي في طرطوس حول أحدث مفاهيم مداواة الأسنان اللُّبية والترميمية

طرطوس-سانا



أقامت نقابة أطباء الأسنان في طرطوس بالتعاون مع فريق SY-Tour الطبي اليوم الخميس، يوماً علمياً بعنوان “مفاهيم حديثة في مداواة الأسنان اللُّبية والترميمية” بهدف مواكبة أحدث التطورات العلمية في هذا المجال، وذلك في المركز الثقافي بالمدينة.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية في النقابة عصام زيدان في تصريح لمراسل سانا، أن اليوم العلمي تميز بتركيزه على مداواة الأسنان اللُّبية، التي تُعد من أهم اختصاصات طب الأسنان، نظراً لارتباطها المباشر بمعالجة النخور السنية وحشو العصب، مضيفاً: إن الفعالية تناولت أحدث الأساليب العلاجية والتقنيات الحديثة، بمشاركة نخبة من الأطباء والمحاضرين الشباب الذين يحرصون على نقل كل جديد في هذا الاختصاص.





وأشار زيدان إلى أن الفعالية استهدفت أطباء الأسنان الممارسين وطلاب طب الأسنان في السنوات الدراسية الأخيرة، بهدف دعم التعليم والتدريب المستمر وتحديث المعلومات العلمية والمهنية.

وتضمن البرنامج العلمي أربعة محاور رئيسية شملت التعقيدات التشريحية في القنوات الجذرية وطرق التشخيص والتدبير، والأخطاء الشائعة في معالجة الأسنان وسبل معالجتها، ومواد المعالجة اللبية الحيوية بين المواد الحديثة الرائجة وتلك المثبتة علمياً، إضافة إلى بروتوكولات استخدام الألياف مع الإسمنت الراتنجي.





من جانبه، أوضح مدير فريق SY-Tour الطبي محمد الشمالي، أن الفريق يركز على تطوير التعليم الطبي سواء عبر المنصات الإلكترونية أو من خلال الفعاليات الحضورية، مبيناً أن عدداً من المحاضرين المشاركين هم من أعضاء الفريق، وأضاف: إن الهدف يتمثل في تقديم معلومات طبية حديثة تسهم في تعزيز المعرفة والتوعية المهنية.



ولفت الشمالي إلى أن النشاط العلمي لا يقتصر على يوم الفعالية، بل يتبعه برنامج متابعة عبر تطبيق «تلغرام» لمدة أسبوع، يتضمن الإجابة عن استفسارات المشاركين وعرض مقاطع فيديو لحالات سريرية مع شرح موسع للمحاور المطروحة.

بدوره أكد المحاضر عمر علي أهمية الأيام العلمية المتخصصة في إيصال الفائدة إلى أكبر عدد من الأطباء، مشيراً إلى أنها تركز على موضوعات محددة وتقدم خلاصة أحدث المعارف والخبرات العلمية، وأضاف: إن محاضرته تناولت المورفولوجيا المعقدة للأسنان والتطورات الحديثة في فهم التشريح السني والتعامل مع الحالات التشريحية الخاصة.







من جهتها أوضحت المشاركة مريم ستيته أن هذه المحاضرات النوعية والمتخصصة تنعكس إيجاباً على الممارسة اليومية داخل العيادة، وتسهم في تجديد المعلومات ومواكبة التطورات والأبحاث العلمية الحديثة.



وتنظم نقابة أطباء الأسنان في طرطوس أياماً علمية متخصصة بشكل دوري في مختلف اختصاصات طب الأسنان، بهدف تعزيز تبادل الخبرات والمعارف العلمية بين الأطباء، وتطوير مهاراتهم المهنية، وتسليط الضوء على أحدث الأبحاث والتقنيات والأساليب العلاجية الحديثة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.