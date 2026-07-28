مياه حماة تنفذ خطوط ضخ ودعم لتأمين مياه الشرب في قريتي تل ملح والمجدل

حماة-سانا

أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في حماة، أنها تنفذ بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” أعمالاً عدة، بهدف تحسين واقع مياه الشرب في قريتي تل ملح والمجدل بريف المحافظة الشمالي.

وأوضح رئيس وحدة مياه محردة أحمد إسماعيل لمراسل سانا، اليوم الثلاثاء، أنه يتم تنفيذ خطوط ضخ ودعم بطول 400 متر في قرية تل ملح، تمهيداً لتأهيل بئر جديدة تخدم الأهالي العائدين إلى القرية بعد التحرير، إضافة إلى أهالي مزرعة الضهر القريبة منها، لأنهم يعانون من ضعف وصول مياه الشرب إلى منازلهم بسبب تزويدهم بالمياه من قرية كفرهود.

ولفت إسماعيل إلى أنه يتم أيضاً تنفيذ خط ضخ بطول 1300 متر في قرية المجدل بدلاً من الخط القديم، لضمان وصول المياه إلى الخزان العالي مع ضغط أكثر شدة، مشيراً إلى أنه يتم أيضاً استبدال عدة خطوط مهترئة في قرية تل سكين ومدينة حلفايا، إضافة إلى تقوية خطوط شبكة المياه فيهما.

وبين إسماعيل أن عدد المستفيدين من هذه الأعمال يبلغ نحو 3 آلاف نسمة في قرية تل ملح، ما يسهم في عودة الأهالي إلى منازلهم، إضافة إلى تخديم نحو 6 آلاف مواطن في قرية المجدل، مشيراً إلى أن العمل يسير بوتيرة جيدة ووفق الخطط الموضوعة.

بدوره، أشار رئيس بلدية كفرهود ياسر القدور في تصريح مماثل، إلى أن قرية تل ملح تعاني من نقص شديد بمياه الشرب ما أخر بشكل كبير عودة الأهالي إليها بعد التحرير، مبيناً أن الأعمال التي تقوم بها حالياً مؤسسة مياه الشرب في القرية ستنعكس إيجاباً على الأهالي المقيمين وتشجيع العائلات المهجرة للعودة إليها بأسرع وقت ممكن.

من جهته، بين فضل السهو من سكان قرية تل ملح، أن الأهالي يعانون من مشكلة رئيسية تتمثل في عدم توفر مياه الشرب ما يضطرهم إلى شرائها بثمن باهظ، إضافة إلى عدم الموثوقية من مدى سلامة المياه التي يشترونها من الصهاريج المتنقلة.

وكانت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في حماة أطلقت مؤخراً ثلاثة مشاريع حيوية في ناحية عقيربات ضمن حملة “فداءً لحماة”.