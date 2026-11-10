مجلس الشعب يناقش مدونة قواعد السلوك البرلمانية الخاصة بالأعضاء

دمشق-سانا

ناقش مجلس الشعب، اليوم الثلاثاء، مقترح مدونة قواعد السلوك البرلمانية الخاصة ‏بأعضائه، وذلك خلال أعمال اليوم الثالث من الجلسة الثانية للدورة العادية الأولى من ‏الدور التشريعي الأول.

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وكانت اللجنة الدستورية والتشريعية في المجلس أعدّت المدونة، تمهيداً لطرحها للنقاش ‏والتصويت، باعتبارها مكمّلة لنظامه الداخلي.‏

وأوضح عضو اللجنة الدستورية والتشريعية المحامي هشام الأفيوني في تصريح ‏لمراسل سانا، أن إعداد المدونة جاء وفقاً للنظام الداخلي، وأنها تستهدف تنظيم عمل ‏النواب وتأطير العلاقة بينهم، مع الحفاظ على استقلالية ونزاهة المؤسسة التشريعية ‏وضبط سلوك الأعضاء تحت القبة وفي اللجان، ومنع استغلال الصفة النيابية ‏للمصالح الشخصية، بما ينعكس على تقديم صورة تعبر عن تطلعات المجلس.‏

المدونة ضابط أخلاقي

من جانبه، أشار النائب عن مدينة حلب عمار طاووز إلى أن المدونة تشكل ضابطاً ‏أخلاقياً، وتؤسس لمعايير تضمن سير العمل البرلماني دون تقييد حرية الأعضاء أو ‏المساس بحصانتهم الشكلية والموضوعية.‏

بدوره، بيّن النائب عن محافظة الرقة مقدام الجشعم أن المدونة تكرس مبدأ الشفافية ‏والنزاهة، وتتيح للمواطنين الاطلاع على القواعد والمعايير الناظمة لعمل ممثليهم في ‏المجلس.‏

وكان مجلس الشعب أقر أمس الإثنين خلال الجلسة الثانية للدورة العادية الأولى من ‏الدور التشريعي الأول، مشروع قانون يقضي بإلغاء جميع النصوص القانونية التي ‏تتضمن حجب حق التقاضي أو تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ‏المختص، أينما وردت في التشريعات النافذة.‏