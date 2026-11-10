مجلس الشعب يناقش مدونة قواعد السلوك البرلمانية الخاصة بالأعضاء

دمشق-سانا
ناقش مجلس الشعب، اليوم الثلاثاء، مقترح مدونة قواعد السلوك البرلمانية الخاصة بأعضائه، وذلك خلال أعمال اليوم الثالث من الجلسة الثانية للدورة العادية الأولى من الدور التشريعي الأول.
وكانت اللجنة الدستورية والتشريعية في المجلس أعدّت المدونة، تمهيداً لطرحها للنقاش والتصويت، باعتبارها مكمّلة لنظامه الداخلي.
وأوضح عضو اللجنة الدستورية والتشريعية المحامي هشام الأفيوني في تصريح لمراسل سانا، أن إعداد المدونة جاء وفقاً للنظام الداخلي، وأنها تستهدف تنظيم عمل النواب وتأطير العلاقة بينهم، مع الحفاظ على استقلالية ونزاهة المؤسسة التشريعية وضبط سلوك الأعضاء تحت القبة وفي اللجان، ومنع استغلال الصفة النيابية للمصالح الشخصية، بما ينعكس على تقديم صورة تعبر عن تطلعات المجلس.
المدونة ضابط أخلاقي
من جانبه، أشار النائب عن مدينة حلب عمار طاووز إلى أن المدونة تشكل ضابطاً أخلاقياً، وتؤسس لمعايير تضمن سير العمل البرلماني دون تقييد حرية الأعضاء أو المساس بحصانتهم الشكلية والموضوعية.
بدوره، بيّن النائب عن محافظة الرقة مقدام الجشعم أن المدونة تكرس مبدأ الشفافية والنزاهة، وتتيح للمواطنين الاطلاع على القواعد والمعايير الناظمة لعمل ممثليهم في المجلس.
وكان مجلس الشعب أقر أمس الإثنين خلال الجلسة الثانية للدورة العادية الأولى من الدور التشريعي الأول، مشروع قانون يقضي بإلغاء جميع النصوص القانونية التي تتضمن حجب حق التقاضي أو تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء المختص، أينما وردت في التشريعات النافذة.