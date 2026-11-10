إطلاق مشروع لكفالة 1000 يتيم في إدلب بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة

إدلب-سانا
أطلقت جمعية أهل الحديث الخيرية بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم الثلاثاء، مشروع رعاية وكفالة 1000 طفل يتيم لمدة عامٍ كامل في إدلب، وذلك بهدف تقديم الدعم والرعاية وتعزيز التكافل الاجتماعي، والإسهام بتحسين ظروفهم المعيشية وتلبية احتياجاتهم الأساسية، بما يضمن توفير بيئةٍ أكثر استقراراً وتعزيز فرصهم في حياةٍ كريمة.
وتم إطلاق المشروع خلال فعالية أُقيمت في صالة بمدينة الدانا، بهدف التعريف به وبأهدافه وأثره الإنساني، وتسليط الضوء على أهمية رعاية الأيتام وكفالتهم، ودور هذه المبادرات في توفير الدعم لهم، وذلك بحضور عددٍ من الشخصيات والفعاليات المجتمعية المحلية.
تقدير تضحيات الشهداء
أوضح مدير أوقاف محافظة إدلب عبد الحميد الخلف في تصريحٍ لـ سانا أن المشروع يحظى بدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبإشرافٍ مباشر على تنفيذه من جمعية أهل الحديث الخيرية لرعاية أبناء الشهداء المستفيدين منه.
وأعرب عن أمله في أن تشكّل هذه المبادرة انطلاقة لمشاريع وخطواتٍ أخرى قادمة تُعنى برعاية أبناء الشهداء وتوفير احتياجاتهم، تقديراً لتضحيات ذويهم الذين أسهموا في وصول سوريا إلى المرحلة التاريخية التي تعيشها اليوم.
المشروع سيستهدف أربع محافظات
من جانبه، أوضح مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في سوريا الدكتور نايف الشمري في تصريحٍ مماثل، أن المشروع يأتي في إطار الجهود الإنسانية المستمرة للمملكة، ويهدف لتقديم كفالةٍ نقدية شهرية لـ 1000 يتيم، وتنفيذ أنشطةٍ ترفيهية وتعليمية تُسهم في دعمهم نفسياً واجتماعياً.
ولفت الشمري إلى أن المشروع سيستهدف في مرحلته الحالية أربع محافظات هي: إدلب وحمص وحماة ودير الزور، كما سيتم اختيار الأيتام من المناطق الأشد احتياجاً، على أن يستمر تنفيذه لمدة عامٍ كامل.
أهمية الجمعيات الخيرية
من بين المستفيدين من المشروع، عبّرت ختام الصالح زوجة شهيد وأم لستة أيتام عن سعادتها بهذه المبادرة، موضحةً أن ظروفها المعيشية كانت بالغة الصعوبة منذ استشهاد زوجها قبل عشر سنوات، ولا سيما بعد فقدان منزلها واضطرارها إلى الإقامة في المخيم، بالتالي كفالة الأيتام ستشكّل عوناً كبيراً لها في تأمين احتياجات أطفالها الأساسية، وخاصةً مع اقتراب فصل الشتاء وما يرافقه من متطلبات التدفئة والملابس، وهو مايؤكد أهمية استمرار الجمعيات الخيرية دعمها للأيتام.
يُشار إلى أن جمعية أهل الحديث الخيرية جمعية تركية، ولها مكتب في مدينة الدانا بإدلب، وتعمل على خدمة وتنمية المجتمع من خلال بعض الأنشطة مثل كفالة الأيتام ورعاية الأرامل وإنشاء مستوصفات طبية ورعاية الأسر الفقيرة.
وتعمل الجهات الخيرية والإنسانية المحلية والدولية على تنفيذ برامج رعاية وكفالة تهدف لتوفير الدعم المادي والنفسي والتعليمي للأيتام وأسرهم، وتعزيز الاستقرار المجتمعي وترسيخ قيم التكافل والتضامن، وتُعد شراكة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مع الجمعيات المحلية من أهم الشراكات الإنسانية الداعمة للفئات الأكثر هشاشةً في مختلف المحافظات السورية.