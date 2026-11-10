إطلاق مشروع لكفالة 1000 يتيم في إدلب بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة

إدلب-سانا

أطلقت جمعية أهل الحديث الخيرية بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم ‏الثلاثاء، مشروع رعاية وكفالة 1000 طفل يتيم لمدة عامٍ كامل في إدلب، وذلك بهدف تقديم الدعم والرعاية ‏وتعزيز التكافل الاجتماعي، والإسهام بتحسين ظروفهم المعيشية وتلبية احتياجاتهم الأساسية، بما يضمن ‏توفير بيئةٍ أكثر استقراراً وتعزيز فرصهم في حياةٍ كريمة.‏

وتم إطلاق المشروع خلال فعالية أُقيمت في صالة بمدينة الدانا، بهدف التعريف به وبأهدافه وأثره الإنساني، ‏وتسليط الضوء على أهمية رعاية الأيتام وكفالتهم، ودور هذه المبادرات في توفير الدعم لهم، وذلك بحضور ‏عددٍ من الشخصيات والفعاليات المجتمعية المحلية.‏

تقدير تضحيات الشهداء

أوضح مدير أوقاف محافظة إدلب عبد الحميد الخلف في تصريحٍ لـ سانا أن المشروع يحظى بدعم من ‏الأشقاء في المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبإشرافٍ مباشر ‏على تنفيذه من جمعية أهل الحديث الخيرية لرعاية أبناء الشهداء المستفيدين منه.‏

وأعرب عن أمله في أن تشكّل هذه المبادرة انطلاقة لمشاريع وخطواتٍ أخرى قادمة تُعنى برعاية أبناء ‏الشهداء وتوفير احتياجاتهم، تقديراً لتضحيات ذويهم الذين أسهموا في وصول سوريا إلى المرحلة التاريخية ‏التي تعيشها اليوم.‏

المشروع سيستهدف أربع محافظات

من جانبه، أوضح مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في سوريا الدكتور نايف ‏الشمري في تصريحٍ مماثل، أن المشروع يأتي في إطار الجهود الإنسانية المستمرة للمملكة، ويهدف لتقديم ‏كفالةٍ نقدية شهرية لـ 1000 يتيم، وتنفيذ أنشطةٍ ترفيهية وتعليمية تُسهم في دعمهم نفسياً واجتماعياً.‏

ولفت الشمري إلى أن المشروع سيستهدف في مرحلته الحالية أربع محافظات هي: إدلب وحمص وحماة ‏ودير الزور، كما سيتم اختيار الأيتام من المناطق الأشد احتياجاً، على أن يستمر تنفيذه لمدة عامٍ كامل.‏

أهمية الجمعيات الخيرية

من بين المستفيدين من المشروع، عبّرت ختام الصالح زوجة شهيد وأم لستة أيتام عن سعادتها بهذه المبادرة، ‏موضحةً أن ظروفها المعيشية كانت بالغة الصعوبة منذ استشهاد زوجها قبل عشر سنوات، ولا سيما بعد ‏فقدان منزلها واضطرارها إلى الإقامة في المخيم، بالتالي كفالة الأيتام ستشكّل عوناً كبيراً لها في تأمين ‏احتياجات أطفالها الأساسية، وخاصةً مع اقتراب فصل الشتاء وما يرافقه من متطلبات التدفئة والملابس، وهو ‏مايؤكد أهمية استمرار الجمعيات الخيرية دعمها للأيتام.‏

يُشار إلى أن جمعية أهل الحديث الخيرية جمعية تركية، ولها مكتب في مدينة الدانا بإدلب، وتعمل على خدمة ‏وتنمية المجتمع من خلال بعض الأنشطة مثل كفالة الأيتام ورعاية الأرامل وإنشاء مستوصفات طبية ‏ورعاية الأسر الفقيرة.‏

وتعمل الجهات الخيرية والإنسانية المحلية والدولية على تنفيذ برامج رعاية وكفالة تهدف لتوفير الدعم ‏المادي والنفسي والتعليمي للأيتام وأسرهم، وتعزيز الاستقرار المجتمعي وترسيخ قيم التكافل والتضامن، ‏وتُعد شراكة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مع الجمعيات المحلية من أهم الشراكات ‏الإنسانية الداعمة للفئات الأكثر هشاشةً في مختلف المحافظات السورية.‏